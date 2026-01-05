edición general
Albares asegura que España no teme ni espera represalias del Gobierno de Trump por su posición sobre Venezuela

"No temo ni espero nada. España es un país soberano que toma sus decisiones soberanamente. Y, desde luego, yo espero que nadie se sorprenda de que el Gobierno de España diga que defiende el derecho internacional, que defiende la igualdad soberana de los Estados, que defiende la resolución pacífica de las controversias y que defiende la Carta de las Naciones Unidas".

Herumel #1 Herumel
Las Canarias gilipoyas Alvares, después de Groenlandia.
4
berkut #3 berkut
#1 Según Abascal, Trump es un gran hombre que nunca metería mano en territorio español. Que si Marruecos lo hace, ya tal...
1
#4 detectordefalacias
#1 Después de Groenlandia va México. Las canarias será Marruecos y USA intentará vetar la intervención de la OTAN
1
#7 soberao *
#1 Canarias sería un conflicto de la UE en toda regla porque está media UE en Canarias de vacaciones la mayor parte el año.
0
Herumel #8 Herumel
#7 Groenlandia no?
0
#11 soberao
#8 Lo de Groenlandia es karma.
0
johel #9 johel *
#1 Los minerales y petroleo de las costas y mar canarios se los va a quedar el siervo marroqui bajo la garantia de regalarle su fosforo. A españa le va a dejar los trabajos de limpieza de los vertidos.
1
Spirito #12 Spirito
#1 Creo que a Groenlandia le va a cambiar el nombre Trump y se llamará en adelante Gringolandia.
1
Lord_Cromwell #13 Lord_Cromwell
#12 Trumplandia mejor :troll:
0
#14 wictor69
#1 piensas que es mejor chuparle la polla a naranjito por miedo a represalias??
No te das cuenta que de seguir esta doctrina cualquier territorio que le interese simplemente lo tomará independientemente de que su gobierno le sea afín o no???
0
DrEvil #2 DrEvil
Tal es el nivel de nuestros políticos...
1
#10 Piscardo_Morao *
El aspirante al Nobel de la Paz, Donald Trump, ya empieza a señalarse más bien como el Hitler de nuestro tiempo.

Ya ha dicho sin cortarse que ha atacado Venezuela porque quiere su petroleo, y tampoco se ha cortado diciendo lo que lleva ya un tiempo diciendo, que también quiere Groenlandia.

Hitler también tuvo aliados, y por ahí tenemos a los Abascal, Meloni, LePen, Orban, AfD y amigos.

Trump quería que el ataque fuera al comenzar el año, bienvenidos a 2026.
0
ipanies #5 ipanies
Normal, les hemos reído la gracia sin ningún disimulo... No se porque se iba a enfadar Trump.
Hay que salirse de la OTAN y cerrar las bases extranjeras en España para que se enfade bastante y eso no va a pasar.
0
Lenari #6 Lenari
Es razonable. De hecho, el gobierno de Trump probablemente ni siquiera se haya enterado de la posición de España sobre Venezuela :-D
0

