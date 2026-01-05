Albares asegura que España no teme ni espera represalias del Gobierno de Trump por su posición sobre Venezuela

"No temo ni espero nada. España es un país soberano que toma sus decisiones soberanamente. Y, desde luego, yo espero que nadie se sorprenda de que el Gobierno de España diga que defiende el derecho internacional, que defiende la igualdad soberana de los Estados, que defiende la resolución pacífica de las controversias y que defiende la Carta de las Naciones Unidas".
| etiquetas: españa , eeuu , venezuela , represalias , trump , albares
No te das cuenta que de seguir esta doctrina cualquier territorio que le interese simplemente lo tomará independientemente de que su gobierno le sea afín o no???
Ya ha dicho sin cortarse que ha atacado Venezuela porque quiere su petroleo, y tampoco se ha cortado diciendo lo que lleva ya un tiempo diciendo, que también quiere Groenlandia.
Hitler también tuvo aliados, y por ahí tenemos a los Abascal, Meloni, LePen, Orban, AfD y amigos.
Trump quería que el ataque fuera al comenzar el año, bienvenidos a 2026.
Hay que salirse de la OTAN y cerrar las bases extranjeras en España para que se enfade bastante y eso no va a pasar.