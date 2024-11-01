Alaska arde como nunca antes, reportando más incendios forestales que en cualquier otro momento en los últimos 3.000 años

Alaska arde como no lo había hecho en al menos 3.000 años. No es una metáfora ni una exageración periodística: es la lectura que emerge al combinar registros satelitales recientes con archivos naturales mucho más antiguos, ocultos bajo los pies, en forma de turba y suelos orgánicos. El calentamiento no solo eleva la temperatura del aire. También altera la estructura del suelo. El permafrost, que mantiene el terreno congelado al menos dos años consecutivos, empieza a descongelarse. El resultado regiones frías cada vez más secas