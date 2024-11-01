edición general
Alaska arde como nunca antes, reportando más incendios forestales que en cualquier otro momento en los últimos 3.000 años

Alaska arde como no lo había hecho en al menos 3.000 años. No es una metáfora ni una exageración periodística: es la lectura que emerge al combinar registros satelitales recientes con archivos naturales mucho más antiguos, ocultos bajo los pies, en forma de turba y suelos orgánicos. El calentamiento no solo eleva la temperatura del aire. También altera la estructura del suelo. El permafrost, que mantiene el terreno congelado al menos dos años consecutivos, empieza a descongelarse. El resultado regiones frías cada vez más secas

#6 Celsar
¿Incendios en Alaska? Pero si estamos en invierno en el hemisferio norte y no se puede estar mucho más al norte que Alaska...
#8 javic
#6 No creo que sea cierto, quizás alguna turbera ardiendo. En la capital, costera, no suben de -5º en toda la semana. Tendría que estar bajo meses de sequía para tener algún incendio..
Hay noticias con frases iguales de hace dos meses, pero poca cosa he visto.
yoma #2 yoma *
¿Quién contabilizaba los incendios de Alaska en el año 924 A.C.? :troll:
jm22381 #3 jm22381
#2 ¿Los anillos de los árboles supervivientes?
#7 Celsar
#3 dendrocronología, esa gran desconocida.
josde #4 josde
#2 Trump seguramente. :-D
#1 pirat
Entre el fuego y los buscadores de oro, aquello dará pena.
#5 fremen11
#1 No te olvides de las petroleras, los habitantes del estado tienen una paga, pagada con los beneficios del petroleo
