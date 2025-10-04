"Al alba" de Rosa León  

"Al alba" es una canción compuesta por el cantautor español Luis Eduardo Aute y originalmente interpretada por Rosa León, quien la incluyó en su álbum homónimo publicado en 1975. Aunque Aute la describió como una canción de amor que surgió de manera involuntaria, la canción se convirtió en un simbólico himno de protesta vinculado con las últimas ejecuciones del régimen franquista, que tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975. Fue Rosa León quien, con valentía, dedicó la canción a los condenados a muerte durante sus conciertos..Estremecedora