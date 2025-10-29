edición general
Airbus dispara un 46% sus ganancias, hasta los 2.641 millones, con una mayor entrega de aviones

La europea Airbus ha lucido esta tarde beneficios en contraposición con las abultadas pérdidas de su competidor estadounidense Boeing. Con unas ventas que aumentan un 7% en los nueves primeros meses, hasta los 47.436 millones de euros, y un resultado operativo de 3.365 millones, con un alza del 25%, el resultado neto de Airbus se dispara un 46% y marca 2.641 millones a septiembre. El grupo ha incluido en sus expectativas para final de ejercicio el efecto de los aranceles y espera entregar 820 aviones este año; un resultado operativo ajustado...

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Es que a ver quién quiere montar en un Boeing xD
cocolisto #2 cocolisto
#1 La nueva ruleta rusa {0x1f601}
