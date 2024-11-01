·
23
meneos
46
clics
Airbus alcanza un acuerdo con la industria portuguesa con vistas a reemplazar la actual flota lusa de F-16 por cazas Eurofighter
El caza desarrollado por Reino Unido, Alemania, Italia y España pone a Lisboa en su punto de mira tras el éxito alcanzado esta semana en Turquía
|
etiquetas
:
portugal
,
eurofighter
,
airbus
,
europa
relacionadas
#1
HeilHynkel
Buena decisión.
Ni un duro pal zanahorio. Además, los F-16 lusos solo tienen 31 años .. se los pueden vender al pelanas argentino de segunda mano.
5
K
93
Ni un duro pal zanahorio. Además, los F-16 lusos solo tienen 31 años .. se los pueden vender al pelanas argentino de segunda mano.