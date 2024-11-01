edición general
Airbus alcanza un acuerdo con la industria portuguesa con vistas a reemplazar la actual flota lusa de F-16 por cazas Eurofighter

El caza desarrollado por Reino Unido, Alemania, Italia y España pone a Lisboa en su punto de mira tras el éxito alcanzado esta semana en Turquía

| etiquetas: portugal , eurofighter , airbus , europa
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Buena decisión.

Ni un duro pal zanahorio. Además, los F-16 lusos solo tienen 31 años .. se los pueden vender al pelanas argentino de segunda mano.
