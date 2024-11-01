edición general
El agua potable, en el punto de mira: las desalinizadoras se convierten en objetivo militar de Irán y de la alianza Israel-EEUU

El agua potable, en el punto de mira: las desalinizadoras se convierten en objetivo militar de Irán y de la alianza Israel-EEUU  

Las naciones de esta parte del globo dependen de estas instalaciones para la mayoría de su suministro de agua de beber. Más del 90% del agua potable de Kuwait proviene de plantas de desalinización; el 86%, en Omán; el 85%, en Bahréin; el 70%, en Arabia Saudita; y del 42%, en Emiratos. Estas instalaciones se han convertido en objetivo estratégico de cualquier agresión militar. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo representan el 60% de la capacidad mundial de desalinización del agua y casi el 40% del agua desalinizada en el mundo.

comentarios
#2 Dav3n
"Atacar una planta de desalinización en Bahréin supone un paso importante y representa una grave escalada", le ha dicho a The New York Times el académico omaní de la Universidad de Waseda en Japón, Abdullah Baabood. "Las instalaciones de desalinización son recursos vitales esenciales que abastecen de agua potable a millones de personas. Atacarlas corre el riesgo de convertir una confrontación militar en una amenaza directa a la supervivencia civil", explica.

En Bahrein, en Irán no, por supuesto.
#5 soberao
#2 O en Gaza, que hay vídeos de drones lanzando granadas a paneles solares de las azoteas y eso ahora, cuando no queda nada de las mínimas infraestructuras habitacionales, de agua, sanitarias, educativas y electricidad civiles.
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 #5 empezamos atacando una infraestructura energética clave europea y no hubo consecuencias de ese acto terrorista, atacar EEUU e Israel una desaladora en Irán es un crimen de guerra recogido por las convenciones de Ginebra y Roma.

Ese es el mundo basado en reglas que algunos llevan por bandera y que Úrsula quiere abandonar
#6 cybermouse
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96
1.800 muertos en Irán, 12 muerto en Israel.

Pero nada, son muy muy muy muy malos y atacan a la población civil.

Quién siembra vientos, recoge tempestades.
XtrMnIO #1 XtrMnIO
El Eje GringoSionista quiere que los iraquíes que no maten sus bombas, mueran de sed
ElBeaver #4 ElBeaver
Solo podemos esperar que obliguen a Trump a detener este sinsentido.
