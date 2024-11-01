El agua potable, en el punto de mira: las desalinizadoras se convierten en objetivo militar de Irán y de la alianza Israel-EEUU  

Las naciones de esta parte del globo dependen de estas instalaciones para la mayoría de su suministro de agua de beber. Más del 90% del agua potable de Kuwait proviene de plantas de desalinización; el 86%, en Omán; el 85%, en Bahréin; el 70%, en Arabia Saudita; y del 42%, en Emiratos. Estas instalaciones se han convertido en objetivo estratégico de cualquier agresión militar. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo representan el 60% de la capacidad mundial de desalinización del agua y casi el 40% del agua desalinizada en el mundo.