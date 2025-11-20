edición general
Se agota el catálogo de juguetes de El Corte Inglés y lo revenden por Wallapop

Un ejemplar que ya figura como "comprado" fue vendido por 8 euros.

20 comentarios
Comentarios destacados:    
#3 Albarkas
Estamos locos
7
#4 tobruk1234
#3 Efectivamente, locos y muy locos por un catalogo de publicidad gratis
1
#6 makinavaja
#3 Vamos camino de la extinción como especie....
0
#10 eldarel
#3 Voy a poner el mío en Walapop xD :troll:
2
#16 ombresaco
#3 qué forma más rara de escribir "gilipollas"! Estoy por votarte negativo solo por eso
2
#5 makinavaja
#2 Y luego no te traían nada de lo del catálogo.... :troll: :troll:
5
#7 ronko
#5 Ahí es cuando se revisaba la edad para la "gran revelación".
O revisabas tu lista de primos favoritos. :troll:
0
#8 capitan__nemo
Esto tiene que ser publicidad encubierta.
1
#12 ChatGPT
#8 fácil comprobarlo,
Sube un anuncio falso y ves si alguien te lo compra

Yo creo que ha sido el propio periodista para tener una noticia
0
#1 Quillotro
Qué recuerdos. Era toda una referencia...
1
#2 ronko
#1 Cuando decías "me lo pido" y era medio catálogo.
1
#18 YSiguesLeyendo
el vendedor indica que compró un catálogo que en teoría es gratis, alguien me lo explica? (NADA es gratis, ese catálogo lo han requetepagado los clientes de ECI comprando otros artículos)
0
#17 Tunguska08Chelyabinsk13
El regalo es el catálogo, y que vayan pidiendo para el próximo año. :troll:
0
#13 neo1999
Las bondades de la navidad y la iniciación de nuestros retoños al consumismo.
0
#11 slender_1
Internet Destruyó el mundo.

Algo que opinar Berners-Lee?
0
#20 lectordigital
Se puede bajar en pdf,,, pero no es lo mismo que tocarlo con las manos
0
#14 antesdarle
Fue vendido por 8 euros, paren las rotativas
0
#19 Desgastado
Pero no está en la web?
0

menéame