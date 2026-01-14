edición general
Agentes federales siguen invocando el asesinato de Renee Good para amenazar a manifestantes en Minnesota (EN)

En aparentes referencias a Renee Good, varios agentes han preguntado a los manifestantes: "¿No han aprendido de los últimos días?"

ice , eeuu , minneapolis , renee good
comentarios
Comentarios destacados:    
HeilHynkel
Hasta que alguien les descargue una recortada del 12 en plenos morros.
Grahml
#1 Qué ganas
HeilHynkel
#2

No voy a ser yo el que llore por el matón de ICE cuando pase.
detectordefalacias
#1 En esencia es el objetivo, así pueden justificar más represión.
HeilHynkel
#7

Me temo que no andas mal encaminado. No me sorprendería lo más mínimo.
Verdaderofalso
#7 #8 acto seguido se aplicará la ley marcial
security_incident
#7 mejor todavía. Que que no paren la espiral de represión /recortada del 12 en los morros.y que siga Trump todo el tiempo que necesite hasta meter a los Estados Unidos en una guerra civil de 2 décadas.
Battlestar
#7 Pero en EEUU tienen que tener cuidadito con eso, porque no es como aquí que a excesiva represión solo se puede contestar con ajuar domestico, piedras y algún coctel molotov, allí ante la excesiva represión se encontrarán con gente atrincherada con metralletas
themarquesito
#0 Esos camisas pardas andan desatados
|CamisaParda
MiguelDeUnamano
"La polarización", quienes amenazan con asesinar a civiles desarmados y quienes son amenazados.
Fotoperfecta
Con tanto loco en EEUU con armas ¿Cómo no ha salido todavía un pirado con un rifle con mirilla haciendo tiro al mercenario?
troymclure
#3 Porque lo han reclutado para el ICE o estan en casa tocandose por lo que hace el ICE Los portadores de armas son de derechas y muy de derechas
moratos
#3 Hay varias explicaciones. Que todos los locos con rifle están en el ICE o la policiía. Que los del ICE van a zonas donde saben que la gente no tiene armas. O ambas al mismo tiempo.
QRK
Civil war is coming...
