publicadas
en cola
21
meneos
20
clics
Agentes federales siguen invocando el asesinato de Renee Good para amenazar a manifestantes en Minnesota (EN)
En aparentes referencias a Renee Good, varios agentes han preguntado a los manifestantes: "¿No han aprendido de los últimos días?"
ice
,
eeuu
,
minneapolis
,
renee good
20
1
0
294
actualidad
14 comentarios
actualidad
#1
HeilHynkel
Hasta que alguien les descargue una recortada del 12 en plenos morros.
7
K
107
#2
Grahml
#1
Qué ganas
3
K
75
#4
HeilHynkel
#2
No voy a ser yo el que llore por el matón de ICE cuando pase.
1
K
35
#7
detectordefalacias
#1
En esencia es el objetivo, así pueden justificar más represión.
3
K
51
#8
HeilHynkel
#7
Me temo que no andas mal encaminado. No me sorprendería lo más mínimo.
0
K
17
#10
Verdaderofalso
#7
#8
acto seguido se aplicará la ley marcial
1
K
37
#9
security_incident
#7
mejor todavía. Que que no paren la espiral de represión /recortada del 12 en los morros.y que siga Trump todo el tiempo que necesite hasta meter a los Estados Unidos en una guerra civil de 2 décadas.
0
K
18
#13
Battlestar
#7
Pero en EEUU tienen que tener cuidadito con eso, porque no es como aquí que a excesiva represión solo se puede contestar con ajuar domestico, piedras y algún coctel molotov, allí ante la excesiva represión se encontrarán con gente atrincherada con metralletas
0
K
10
#5
themarquesito
#0
Esos camisas pardas andan desatados
|CamisaParda
2
K
54
#6
MiguelDeUnamano
"La polarización", quienes amenazan con asesinar a civiles desarmados y quienes son amenazados.
2
K
51
#3
Fotoperfecta
*
Con tanto loco en EEUU con armas ¿Cómo no ha salido todavía un pirado con un rifle con mirilla haciendo tiro al mercenario?
2
K
30
#11
troymclure
#3
Porque lo han reclutado para el ICE o estan en casa tocandose por lo que hace el ICE Los portadores de armas son de derechas y muy de derechas
0
K
9
#14
moratos
#3
Hay varias explicaciones. Que todos los locos con rifle están en el ICE o la policiía. Que los del ICE van a zonas donde saben que la gente no tiene armas. O ambas al mismo tiempo.
0
K
7
#12
QRK
Civil war is coming...
0
K
7
