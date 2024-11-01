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Una agente relata en el juicio de la Kitchen "presiones" de un inspector para dejar la investigación del 'pequeño Nicolás' y "hablar" de Martín Blas

Una agente relata en el juicio de la Kitchen "presiones" de un inspector para dejar la investigación del 'pequeño Nicolás' y "hablar" de Martín Blas

La agente dice que sintió "miedo" cuando el inspector nombró el colegio de su hija de 3 años.

| etiquetas: tribunales , caso kitchen , cloacas del estado
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1 comentarios
14 3 0 K 206 actualidad
manzitor #1 manzitor
La mierda que debe haber en la policía daría para otro serial, además de la porquería del PP.
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menéame