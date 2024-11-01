·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6980
clics
“Forzar la máquina... puede acabar muy mal”. Pegasus graba el momento exacto en el que un Audi A3 destroza el turbo en plena autovía cuando iba a más de 210 km/h
8600
clics
París reivindica en Madrid a Pepe Botella como padre de la libertad española
4652
clics
VÍDEO | "Lamentable": indignación por la entrevista de Risto Mejide al Director de Salud Pública
5978
clics
Meta se muere. Ya era hora
3997
clics
Lamine Yamal sostiene la bandera de Palestina en la celebración del Barça
más votadas
774
Lamine Yamal sostiene la bandera de Palestina en la celebración del Barça
462
Hasta las ratas son más dignas que la derecha española
491
EEUU clasifica al antifascismo como “amenaza terrorista global”
555
La sentencia del caso Dina certifica por primera vez una operación policial para el “desprestigio” de Podemos
556
La UCO sigue sin entregar el informe sobre el novio de Ayuso encargado hace 11 meses y el juez lleva medio año sin autorizar el acceso a sus cuentas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
26
clics
Una agente relata en el juicio de la Kitchen "presiones" de un inspector para dejar la investigación del 'pequeño Nicolás' y "hablar" de Martín Blas
La agente dice que sintió "miedo" cuando el inspector nombró el colegio de su hija de 3 años.
|
etiquetas
:
tribunales
,
caso kitchen
,
cloacas del estado
14
3
0
K
206
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
206
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
manzitor
La mierda que debe haber en la policía daría para otro serial, además de la porquería del PP.
1
K
23
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente