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Advierten que "algo muy extraño está ocurriendo" en el mercado de metales preciosos. Especialistas advierten que el mercado de metales preciosos experimenta una volatilidad sin precedentes

Advierten que "algo muy extraño está ocurriendo" en el mercado de metales preciosos. Especialistas advierten que el mercado de metales preciosos experimenta una volatilidad sin precedentes

"En tan solo 3 horas, el oro y la plata han perdido en conjunto 2 billones de dólares en capitalización bursátil", señala The Kobeissi Letter. "Mientras tanto, los precios del petróleo han perdido sus ganancias del día y los futuros de la bolsa estadounidense operan cerca del terreno positivo", añade. Asimismo, indica que los movimientos esporádicos en el precio del metal precioso podrían indicar que un actor potencialmente importante en el sector está siendo liquidado, detallando que el persistente aumento del rendimiento de los bonos a 10 año

| etiquetas: metal , precioso , oro , plata , petróleo , bolsa , liquidar
4 1 0 K 49 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Se llama especulación
7 K 98
DocendoDiscimus #4 DocendoDiscimus
Tal cuál, #1 y los expertos sin verlo... "Algo muy extraño". En fin, así nos va.
0 K 11
#6 Joroñas
#1 rariiiisimo!!
0 K 10
thorpedo #7 thorpedo
#1 los amigos de Trump estarán haciendo su agosto
0 K 10
quitamelpiedencima #3 quitamelpiedencima
Cierto. Oro, plata, platino, … todos están cayendo bastante en lo que va de mes, sobretodo la última semana.

Parece que alguien necesita liquidez y está vendiendo como si no hubiera mañana
3 K 51
#2 NoMeVeas *
Es el mercado amigo. Ni somos todos. Ni es el mas eficiente. Ni sigue lógica alguna.
1 K 28
pitercio #9 pitercio
El Kobeisi es un particular que convirtió su blog en una newsletter de pago y se ha vuelto un poco perogruyer porque no quiere petar toda la reputación de golpe. El oro va a ser una reserva de valor como los últimos 3000 años a no ser que de pronto se descubran un par de montañas, pero eso de forrarse a pelotazos es algo que los bancos y gobiernos no van a permitir, no tienen prisa por acumularlo.
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pepel #5 pepel
Tienen que reajustar los totales de oro declarado y revendido con las existencias reales.
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wata #8 wata
Es raro porque el oro es un refugio en caso de cosas raras en el mundo.
Si pierde valor es que debe de haberse metido mucho oro en circulación.
Es momento de comprarme una cadenita de oro.
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menéame