Advierten que "algo muy extraño está ocurriendo" en el mercado de metales preciosos. Especialistas advierten que el mercado de metales preciosos experimenta una volatilidad sin precedentes

"En tan solo 3 horas, el oro y la plata han perdido en conjunto 2 billones de dólares en capitalización bursátil", señala The Kobeissi Letter. "Mientras tanto, los precios del petróleo han perdido sus ganancias del día y los futuros de la bolsa estadounidense operan cerca del terreno positivo", añade. Asimismo, indica que los movimientos esporádicos en el precio del metal precioso podrían indicar que un actor potencialmente importante en el sector está siendo liquidado, detallando que el persistente aumento del rendimiento de los bonos a 10 año