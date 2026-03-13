La administración Trump subestimó el impacto de la guerra con Irán en el estrecho de Ormuz

El Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional subestimaron significativamente la voluntad de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques militares estadounidenses mientras planificaban la operación en curso. El equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump no tuvo plenamente en cuenta las posibles consecuencias de lo que algunos funcionarios han descrito como el peor escenario que enfrenta ahora la administración, trasladaron las fuentes.