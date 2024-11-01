·
Adiós a los tomates que no saben a nada: científicos logran con edición genética que huelan a palomitas sin perder peso, azúcar ni vitamina C
El nuevo tomate desarrollado por chinos acumula más 2-acetil-1-pirrolina (2-AP), responsable del olor a palomitas.
ciencia
,
tomate
,
palomitas
#5
Asimismov
#3
joder, son los tomates que compra en Buñol, que vuelan por todo el pueblo.
1
K
23
#6
Javi_Pina
Para cuando tomates que sepan a tomate? Porque últimamente los del super no
1
K
21
#7
soberao
*
#6
Lo de que haya tomates todo el año sea temporada de tomates o no también influirá en el sabor, porque hay productos que los tienes todo el año sea temporada o no, como tomates, calabacines, manzanas, aguacates, etc. Normal que no sepan a nada si los traen verdes del otro lado del mundo y madura en cámaras tras meses de viajes.
0
K
16
#8
chochis
#6
yo compro En el mercado unos llamados umami qUe saben a tomate, deben de ser unos cherri venidos a doble de tamaño.
1
K
18
#9
ahotsa
#8
Si pagas 11€/kg o más, como veo que valen, como para decir que no tienen sabor...
0
K
20
#11
fremen11
*
#8
Están de puta madre, pero son caretes...
0
K
8
#1
YeahYa
0
K
20
#2
Cantro
Llámame loco, pero prefiero que los tomates sepan y vuelan a tomate
0
K
11
#3
BastardWolf
*
#2
no se que tomates compras tu pero si tus tomates vuelan pues si es como para llamate loco
0
K
11
#10
ahotsa
#2
Otro loco, pero yo me conformo con que sepan y huelan; sobre todo esto último porque parece ser que este es el problema. Ya iría yo a comprarlos, no hace falta que me los envíen por el aire,
0
K
20
#4
Graffin
Mientras no inventen el tomaco estamos a salvo.
0
K
9
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
