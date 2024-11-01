edición general
Adiós a los tomates que no saben a nada: científicos logran con edición genética que huelan a palomitas sin perder peso, azúcar ni vitamina C

El nuevo tomate desarrollado por chinos acumula más 2-acetil-1-pirrolina (2-AP), responsable del olor a palomitas.

Asimismov
#3 joder, son los tomates que compra en Buñol, que vuelan por todo el pueblo.
Javi_Pina
Para cuando tomates que sepan a tomate? Porque últimamente los del super no
#7 soberao *
#6 Lo de que haya tomates todo el año sea temporada de tomates o no también influirá en el sabor, porque hay productos que los tienes todo el año sea temporada o no, como tomates, calabacines, manzanas, aguacates, etc. Normal que no sepan a nada si los traen verdes del otro lado del mundo y madura en cámaras tras meses de viajes.
#8 chochis
#6 yo compro En el mercado unos llamados umami qUe saben a tomate, deben de ser unos cherri venidos a doble de tamaño.
ahotsa
#8 Si pagas 11€/kg o más, como veo que valen, como para decir que no tienen sabor... :-D
#11 fremen11 *
#8 Están de puta madre, pero son caretes...
YeahYa
:wall: :wall:
Cantro
Llámame loco, pero prefiero que los tomates sepan y vuelan a tomate
BastardWolf
#2 no se que tomates compras tu pero si tus tomates vuelan pues si es como para llamate loco
ahotsa
#2 Otro loco, pero yo me conformo con que sepan y huelan; sobre todo esto último porque parece ser que este es el problema. Ya iría yo a comprarlos, no hace falta que me los envíen por el aire,
Graffin
Mientras no inventen el tomaco estamos a salvo.
