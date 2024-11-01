edición general
4 meneos
111 clics
Adiós a los televisores 8K: LG también deja de fabricarlos

Adiós a los televisores 8K: LG también deja de fabricarlos

Parece que las teles 8K están a punto de despedirse del mercado, aunque poca gente las echará de menos. Son un anacronismo.

| etiquetas: televisiones , 8k , lg
3 1 0 K 43 actualidad
12 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame
El 8k solo es necesario para el porno vr
2 K 25
reivaj01 #6 reivaj01
#4 ¿Y te parece poco?
1 K 21
#12 coydanerko
#4 Venía a decir esto.

Sin embargo las pornoactrices lo odian, porque se ven más los defectillos.
0 K 7
jonolulu #3 jonolulu
Pasó la modal del 3D y del 8K...

"Lo mismo ocurre con el contenido. Rodar a 8K nativo no es rentable. Las cámaras 8K son muy caras, y los ficheros ocupan más."

Eso no es un motivo real
0 K 15
smilo #5 smilo
#3 más resolución más gasto en almacenamiento, más gasto en streaming, servidores y ancho de banda y así con todo, se resume en es más caro y no interesa.
0 K 12
jonolulu #7 jonolulu
#5 Solo hablas de un canal concreto. Hay salas de cine, por ejemplo
0 K 15
daphoene #8 daphoene
#3 Es un motivo muy real, ya te lo comenta #7.
0 K 11
#11 coydanerko
#3 Me reí mucho de los que compraban teles 3D. Pero al menos el 3D es real. Los humanos vemos en 3D.

Por el contrario el 8K carece de sentido físico.
0 K 7
#1 Tronchador.
Yo sigo esperando la tele de 32k si no la vida no tendrá sentido.
1 K 14
eltxoa #10 eltxoa
Videos 4k para ver en pantallas de 6 pulgadas
0 K 12
Veo #2 Veo
ahora que están vendiendo? teles de 1000hz? otra tecnología que hace ya tiempo que sobrepasó el punto en el que el ojo humano es incapaz de distinguir?
0 K 7

menéame