4
meneos
111
clics
Adiós a los televisores 8K: LG también deja de fabricarlos
Parece que las teles 8K están a punto de despedirse del mercado, aunque poca gente las echará de menos. Son un anacronismo.
etiquetas
televisiones
8k
lg
actualidad
actualidad
#4
FueraSionistasdeMeneame
El 8k solo es necesario para el porno vr
#6
reivaj01
#4
¿Y te parece poco?
#9
daphoene
#6
#12
coydanerko
#4
Venía a decir esto.
Sin embargo las pornoactrices lo odian, porque se ven más los defectillos.
#3
jonolulu
Pasó la modal del 3D y del 8K...
"Lo mismo ocurre con el contenido. Rodar a 8K nativo no es rentable. Las cámaras 8K son muy caras, y los ficheros ocupan más."
Eso no es un motivo real
#5
smilo
#3
más resolución más gasto en almacenamiento, más gasto en streaming, servidores y ancho de banda y así con todo, se resume en es más caro y no interesa.
#7
jonolulu
#5
Solo hablas de un canal concreto. Hay salas de cine, por ejemplo
#8
daphoene
#3
Es un motivo muy real, ya te lo comenta
#7
.
#11
coydanerko
#3
Me reí mucho de los que compraban teles 3D. Pero al menos el 3D es real. Los humanos vemos en 3D.
Por el contrario el 8K carece de sentido físico.
#1
Tronchador.
Yo sigo esperando la tele de 32k si no la vida no tendrá sentido.
#10
eltxoa
Videos 4k para ver en pantallas de 6 pulgadas
#2
Veo
ahora que están vendiendo? teles de 1000hz? otra tecnología que hace ya tiempo que sobrepasó el punto en el que el ojo humano es incapaz de distinguir?
