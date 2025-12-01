edición general
La actriz Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el ex diputado Íñigo Errejón y que sea condenado a 3 años de cárcel, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución

Barney_77 #1 Barney_77
Puede pedir lo que quiera.
Pablosky #5 Pablosky
Corregidme si me equivoco, ¿pero no había declarado ella misma que la primera vez que empezaron a pasar cosas tan pronto ella le dijo que parase él se detuvo inmediatamente?

Si esto es correcto pedir que le condenen por delito continuado de abuso sexual es poco menos que un chiste. Lo sería incluso sin el "continuado".
Harkon #7 Harkon
#5 Y también que el luego insistió otras 2 veces más.

De todos modos dudo que le caiga nada al ser procesado con la antigua ley que practicamente para que haya abuso tendría que demostar lesiones, penetracion, etc... y de eso no tiene.
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Misma pena para ella si se demuestra denuncia falsa
Feindesland #3 Feindesland
#2 No se va a poder demostrar tampoco que es falsa.

Además ella es actrizi: tiene que ser capaz de mentir de manera convincente, o vaya mierda de profesional.

xD
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 No, no! Errejón es culpable pq debemos creerla si o si y además no existen las denuncias falsas. O eso defendía.
Aperitx #6 Aperitx
#4 ¿Cuado pillan a un policía narco haces el chiste de que el cuerpo es honorable e impoluto?
