La actriz Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el ex diputado Íñigo Errejón y que sea condenado a 3 años de cárcel, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución
| etiquetas: elisa mouliaá , errejón , abuso sexul , prisión
Si esto es correcto pedir que le condenen por delito continuado de abuso sexual es poco menos que un chiste. Lo sería incluso sin el "continuado".
De todos modos dudo que le caiga nada al ser procesado con la antigua ley que practicamente para que haya abuso tendría que demostar lesiones, penetracion, etc... y de eso no tiene.
Además ella es actrizi: tiene que ser capaz de mentir de manera convincente, o vaya mierda de profesional.