¿EL ACTIVO DE PUTIN? Stuart Stevens suelta una bomba [ENG]  

El exestratega republicano Stuart Stevens y el analista legal Elliot Williams se unen a Jim Acosta para hablar sobre la relación de Trump con Rusia y la crisis en la democracia estadounidense. Stevens afirma que "lo que Trump está haciendo está más allá de los sueños más salvajes del lunático más loco del Kremlin. Está logrando que Estados Unidos entre en guerra con la OTAN" por Groenlandia. Williams argumenta que "debe haber una era de rendición de cuentas" tras la salida de Trump del cargo, incluyendo ampliar el Tribunal Supremo para anular l
| etiquetas: activo , putin , trump
Venga ya. Se acabará encontrando la forma de que la UE le regale Groenlandia a Trump (o incluso que paguemos por regalársela) y punto. Bueno, si acaso algunos comunicados hablando de Rusia, China e Irán.
A nivel militar no habría nada que conceder porque USA puede ya poner ahí todas las bases que quiera.
En cuanto a que Trump es el asset de Putin... La eterna chorrada sacada de la chistera de los centroderechistas y Cristiandemócratas Europeos incapaces de aceptar que sus queridos USA son un imperio con agenda propia y ellos son sólo la… » ver todo el comentario