¿EL ACTIVO DE PUTIN? Stuart Stevens suelta una bomba [ENG]

El exestratega republicano Stuart Stevens y el analista legal Elliot Williams se unen a Jim Acosta para hablar sobre la relación de Trump con Rusia y la crisis en la democracia estadounidense. Stevens afirma que "lo que Trump está haciendo está más allá de los sueños más salvajes del lunático más loco del Kremlin. Está logrando que Estados Unidos entre en guerra con la OTAN" por Groenlandia. Williams argumenta que "debe haber una era de rendición de cuentas" tras la salida de Trump del cargo, incluyendo ampliar el Tribunal Supremo para anular l

pingON #4 pingON
Putin, te regalamos Geenland si nos dices con que chantajeas a Trump .... :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
#1 pascuaI
Está logrando que Estados Unidos entre en guerra con la OTAN por Groenlandia

Venga ya. Se acabará encontrando la forma de que la UE le regale Groenlandia a Trump (o incluso que paguemos por regalársela) y punto. Bueno, si acaso algunos comunicados hablando de Rusia, China e Irán.
pip #2 pip
#1 dudo muchísimo que sea posible una transferencia formal de soberanía, pero sí creo perfectamente posible una transferencia de facto en lo que de verdad a Trump le interesa: via libre para levantar todo ese hielo y sacar los recursos que hay debajo.

A nivel militar no habría nada que conceder porque USA puede ya poner ahí todas las bases que quiera.
Supercinexin #5 Supercinexin *
#2 No tengo claro si hay bajo Groenlandia tantísimas riquezas naturales, pero lo que sí se ha explicado ya muchas veces es que, controlándola, controlas una ruta de comercio Chinorruso. Y eso sí que le viene de puta madre a USA para bloquear a sus enemigos.

En cuanto a que Trump es el asset de Putin... La eterna chorrada sacada de la chistera de los centroderechistas y Cristiandemócratas Europeos incapaces de aceptar que sus queridos USA son un imperio con agenda propia y ellos son sólo la…   » ver todo el comentario
#6 soberao *
#2 #5 Son dos kilómetros de media el grosor del hielo en Groenlandia: es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_hielo_de_Groenlandia
#3 Barriales *
Lo llevo diciendo mucho tiempo: Zanahorio, es el mejor agente para ruskis y chinolis de la historia. Ni en sus sueños mas húmedos, se imaginarian esto.
