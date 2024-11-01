¿EL ACTIVO DE PUTIN? Stuart Stevens suelta una bomba [ENG]  

El exestratega republicano Stuart Stevens y el analista legal Elliot Williams se unen a Jim Acosta para hablar sobre la relación de Trump con Rusia y la crisis en la democracia estadounidense. Stevens afirma que "lo que Trump está haciendo está más allá de los sueños más salvajes del lunático más loco del Kremlin. Está logrando que Estados Unidos entre en guerra con la OTAN" por Groenlandia. Williams argumenta que "debe haber una era de rendición de cuentas" tras la salida de Trump del cargo, incluyendo ampliar el Tribunal Supremo para anular l