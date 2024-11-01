La activista Hanan Alcalde no se corta cuando Nacho Abad le hace la pregunta más directa: "¿Por qué te parezco un facha?"

"Tú tienes un sesgo claramente de derechas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo estoy muy en contra de que en tu programa se una la criminalización con la inmigración, que es lo que siempre veo y percibo", ha explicado la activista. "Pero estoy aquí por la causa palestina"
| etiquetas: hanan alcalde , nacho abad , facha , inmigración
Mira a ver si la puedes mandar más veces
Para que no digáis que es un bulo los que confundís bulo con sensacionalismo, dado que ambos ingredientes están presentes en vuestra dieta diaria.
Cuando te lo indiqué, aún me salía en la cola de pendientes la otra sin cerrar. Y digo ME salía, porque como sabes la página no se actualiza automáticamente.
Ese ME no está en mayúsculas por capricho. Pero tú asumes que lo que yo diga será falso sin pensar.
Para que no digáis que es un bulo los que confundís bulo con sensacionalismo
¿Asumo que el que manejaba la cuenta hace 30 minutos quiere decir que es sensacionalista y la envía a sabiendas... ?O no, vete a saber. Con el cronómetro ya me lío.
Si no estás con ellos al 100% estás contra ellos. Y así todo el santo día.
Ojo que lo de la "religión zurda" que has puesto tampoco me parece de recibo. En mi caso prefiero que me llamen zurdo a facha. Aquí me llaman facha ya demasiados. Pero creo que las etiquetas sobran en general.