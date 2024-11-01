edición general
13 meneos
151 clics

La activista Hanan Alcalde no se corta cuando Nacho Abad le hace la pregunta más directa: "¿Por qué te parezco un facha?"

"Tú tienes un sesgo claramente de derechas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo estoy muy en contra de que en tu programa se una la criminalización con la inmigración, que es lo que siempre veo y percibo", ha explicado la activista. "Pero estoy aquí por la causa palestina"

| etiquetas: hanan alcalde , nacho abad , facha , inmigración
11 2 5 K 120 actualidad
12 comentarios
11 2 5 K 120 actualidad
Comentarios destacados:    
Delay #2 Delay *
#1 Esa la he autodescartado, estimado hater.

Para que no digáis que es un bulo los que confundís bulo con sensacionalismo, dado que ambos ingredientes están presentes en vuestra dieta diaria.
5 K 80
#3 EISev
#2 ni vote la anterior ni he votado ésta, después de leer las palabras que dedicas a los que te votan negativo, paso de líos con la administración.

Cuando te lo indiqué, aún me salía en la cola de pendientes la otra sin cerrar. Y digo ME salía, porque como sabes la página no se actualiza automáticamente.
1 K 22
Delay #4 Delay *
#3 Eso es falso, ya que he descartado la otra justo antes de enviar esta. Los registros lo demuestran.
0 K 20
#5 EISev
#4 y digo ME sale porque en mi pantalla, si descartas algo y no refresco forzando la carga, y voy a la pestaña donde tengo la lista de pendientes abierta para pegar el enlace a la noticia anterior, no aparece descartada.

Ese ME no está en mayúsculas por capricho. Pero tú asumes que lo que yo diga será falso sin pensar.
0 K 15
cosmonauta #9 cosmonauta
#3 Pues yo no tengo ningún problema en votar "sensacionalista" porque es exactamente lo que es.
1 K 27
#11 EISev *
#9 pues probablemente, ya que lo reconocen ellos mismos

Para que no digáis que es un bulo los que confundís bulo con sensacionalismo

¿Asumo que el que manejaba la cuenta hace 30 minutos quiere decir que es sensacionalista y la envía a sabiendas... ?O no, vete a saber. Con el cronómetro ya me lío.
0 K 15
DORO.C #6 DORO.C
Se agradece. :hug:
1 K 25
#10 EISev *
#8 para qué se van a cortar si les reportas los insultos y menosprecios que hacen con esa cuenta y no sirve de nada.

Si no estás con ellos al 100% estás contra ellos. Y así todo el santo día.

Ojo que lo de la "religión zurda" que has puesto tampoco me parece de recibo. En mi caso prefiero que me llamen zurdo a facha. Aquí me llaman facha ya demasiados. Pero creo que las etiquetas sobran en general.
0 K 15
Veo #12 Veo
#10 las etiquetas sobran... hasta que llegan unos y se ponen a montar cacerías por Torre Pacheco (por ponerte un ejemplo). Digo yo que facha es el que dice facherias, y que si alguien te suelta "habría que fusionar a 26 millones de españoles" le puedes colocar la etiqueta de facha sin problemas. Solo es otro ejemplo.
0 K 8
Barney_77 #7 Barney_77
Puedes comentar sin insultar
0 K 8
Sandilo #8 Sandilo
#7 No, no pueden. Se lo prohíbe su religión zurda.
0 K 6

menéame