Accidente de tren en Córdoba: La investigación del accidente descubre que sensores de trenes previos detectaron anomalías en el punto del carril roto

La investigación que analiza el escenario del accidente del Iryo 6189, siniestrado el pasado domingo en el corredor Madrid-Andalucía a la altura de Adamuz (Córdoba), ha ampliado la búsqueda de evidencias al comportamiento de los trenes que circularon en la tarde del domingo . El objetivo: reforzar la tesis de que una rotura del carril forzó la salida de la vía del Frecciarossa de la compañía italiana. Según los primeros análisis, los sensores de esos trenes registraron anomalías en el punto del siniestro
| etiquetas: accidente , tren , investigación , accidente , anomalías , carril , roto
Los sensores de rotura de hilo (vía cortada) evidentemente estarán colocados en la vía y no se si se enviaran esas señales a los trenes que circulan
Ahora seguro que piden perdón por difundir bulos.
En cuanto la investigacion ha avanzado y parece que la hipotesis toma fuerza, ese es el mensaje que se lanza. Ahora hace falta ver cual es la causa de la rotura de la… » ver todo el comentario