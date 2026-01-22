edición general
Accidente de tren en Córdoba: La investigación del accidente descubre que sensores de trenes previos detectaron anomalías en el punto del carril roto

La investigación que analiza el escenario del accidente del Iryo 6189, siniestrado el pasado domingo en el corredor Madrid-Andalucía a la altura de Adamuz (Córdoba), ha ampliado la búsqueda de evidencias al comportamiento de los trenes que circularon en la tarde del domingo . El objetivo: reforzar la tesis de que una rotura del carril forzó la salida de la vía del Frecciarossa de la compañía italiana. Según los primeros análisis, los sensores de esos trenes registraron anomalías en el punto del siniestro

¿Los sensores detectan una anomalía pero la información va a /dev/null? Faltan muchos datos aquí para entenderlo.
Creo que el periodista ha mezclado churras con merinas, un tren tiene sensores, y pueden detectar anomalías indirectas (vibraciones, movimientos anómalos, golpes) cuando el tren ya está circulando, y esos datos pueden quedar registrados.
Los sensores de rotura de hilo (vía cortada) evidentemente estarán colocados en la vía y no se si se enviaran esas señales a los trenes que circulan
Esta noticia no va a salir a portada (espero equivocarme)
Estoy viendo a Feijóo en modo experto en trenes. Como carroñero no tiene precio. Pero hacer preguntas cuyas respuesta las puedes obtener preguntando a la entidad responsable y que nunca se las hacen a ellos mismos. Vago es un resumen acertado.
Algunos agitadores en redes afines al gobierno corrieron mucho a desmentir que hubiera sido un problema de la vía.

Ahora seguro que piden perdón por difundir bulos.
#2 Holi multicuenta enero 2026 ¿pedir perdon porqué señor cagaprisas?...¿ya tienes el informe oficial?. :-D
#2 Lo que dijo tanto el ministro como no se quien hayas leido es que DEJES DE ESPECULAR y permitas que avance la investigacion. Especulaciones que ademas estaban basadas en noticias sobre tramos de via a mas de 500 kilometros de donde estaba el accidente y problemas que solo ocurrian a velocidades superiores a las del accidente.

En cuanto la investigacion ha avanzado y parece que la hipotesis toma fuerza, ese es el mensaje que se lanza. Ahora hace falta ver cual es la causa de la rotura de la…   » ver todo el comentario
