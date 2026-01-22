Accidente de tren en Córdoba: La investigación del accidente descubre que sensores de trenes previos detectaron anomalías en el punto del carril roto

La investigación que analiza el escenario del accidente del Iryo 6189, siniestrado el pasado domingo en el corredor Madrid-Andalucía a la altura de Adamuz (Córdoba), ha ampliado la búsqueda de evidencias al comportamiento de los trenes que circularon en la tarde del domingo . El objetivo: reforzar la tesis de que una rotura del carril forzó la salida de la vía del Frecciarossa de la compañía italiana. Según los primeros análisis, los sensores de esos trenes registraron anomalías en el punto del siniestro