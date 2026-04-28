La Academia de Ciencias de EE UU tumba el estudio de Barbacid sobre la ‘curación’ del cáncer de páncreas por ocultar sus intereses empresariales

El estudio liderado por Barbacid en el que anunciaba un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones ha sido retirado por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los responsables han decidido retirar el estudio completo debido a que no informaron de que son copropietarios con otros socios de la empresa Vega Oncotargets, fundada para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer de páncreas. Se trata de “un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”.