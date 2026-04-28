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La Academia de Ciencias de EE UU tumba el estudio de Barbacid sobre la ‘curación’ del cáncer de páncreas por ocultar sus intereses empresariales

El estudio liderado por Barbacid en el que anunciaba un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones ha sido retirado por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los responsables han decidido retirar el estudio completo debido a que no informaron de que son copropietarios con otros socios de la empresa Vega Oncotargets, fundada para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer de páncreas. Se trata de “un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación”.

| etiquetas: barbacid , cáncer , páncreas , publicación , pnas
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8 comentarios
12 3 0 K 97 ciencia
#1 Pitchford
Barbacid está en racha..
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crob #2 crob
menuda chapuza
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Caresth #3 Caresth
¿Pero funciona o no funciona?
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#4 carraxe
Tranquilos que en nada desmantelan la Academia esa. Todo lo que tenga "ciencia" en el nombre le da asco a Trumpf
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anv #5 anv
¿Y hoy en día quién investiga sin estar de una forma u otra a sueldo de una empresa?
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Alegremensajero #6 Alegremensajero
#5 Una cosa es estar a sueldo de una empresa y otra es ser propietario de ella. Y no tiene nada que ver el trabajar o no en una empresa, el asunto aquí es que, a sabiendas, lo ocultaron. Si no lo hubieran ocultado y lo hubieran dejado claro desde el principio no habría habido ningún problema.
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anv #8 anv
#6 Una cosa es estar a sueldo de una empresa y otra es ser propietario de ella

Pues no veo tanta diferencia. En ambos casos tu trabajo es beneficiar a la empresa como sea posible.

el asunto aquí es que, a sabiendas, lo ocultaron

Tal vez lo consideraron irrelevante.
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#7 woke
Cuando Barbacid era un investigador que no realizaba aportaciones significativas y cuyo trabajo era financiado con fondos públicos, parecía que todos estábamos conformes.
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menéame