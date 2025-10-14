Se acabó el refill gratis de refrescos en Reino Unido: así es su polémica medida contra la obesidad

Desde el pasado miércoles, 1 de octubre, las promociones de descuento o multipacks de productos con alto contenido en azúcar, sal o grasa han quedado prohibidas en Inglaterra, afectando tanto a supermercados como a cadenas de restaurantes o comercios online. Estas limitaciones forman parte de una batería de nuevas medidas impulsadas por el Gobierno británico para reducir las cifras de obesidad en la población, especialmente entre menores.