edición general
19 meneos
23 clics
Se acabó el refill gratis de refrescos en Reino Unido: así es su polémica medida contra la obesidad

Se acabó el refill gratis de refrescos en Reino Unido: así es su polémica medida contra la obesidad

Desde el pasado miércoles, 1 de octubre, las promociones de descuento o multipacks de productos con alto contenido en azúcar, sal o grasa han quedado prohibidas en Inglaterra, afectando tanto a supermercados como a cadenas de restaurantes o comercios online. Estas limitaciones forman parte de una batería de nuevas medidas impulsadas por el Gobierno británico para reducir las cifras de obesidad en la población, especialmente entre menores.

| etiquetas: rellenado , gratis , refrescos , bebidas , azucaradas , reino unido , prohibido
16 3 1 K 147 actualidad
19 comentarios
16 3 1 K 147 actualidad
Comentarios destacados:    
javibaz #2 javibaz
Les tenían que prohibir la mayoría de la magnífica oferta culinaria británica.
3 K 40
antesdarle #3 antesdarle
#2 debería estar prohibido poder permanecer en el Reino Unido :troll:
0 K 10
#4 IsraelEstadoGenocida
#3 Como se anteponga Reform dentro de poco lo van a acabar prohibiendo
0 K 12
#6 R2dC
#3 Pero eso no es muy inglés... nos estarían haciendo un favor.
0 K 10
lentulo_spinther #5 lentulo_spinther
#2 -¿Realmente es tan mala la comida británica?
-Si está correctamente hecha, sí
5 K 70
Artillero #8 Artillero
#2#5 Entre el clima, las mujeres y la comida, no me extraña que fueran buenos marinos: tenían que dejar la isla para no morir de asco....:troll:
1 K 22
joffer #12 joffer
#2 Nunca lo he entendido. Tienen la materia prima y tienen cacerolas. Le falta educación culinaria.
0 K 12
Skiner #7 Skiner *
#0 Titular correcto => Se acabó rellenar las bebidas gratis en el Reino Unido. {0x1f44c}
Si te pasas de cool lo pones en inglés Game over to refill drinks in the UK. {0x1f376}
1 K 26
#9 EISev
#7 la barra libre autoservicio, hablemos con propiedad
1 K 29
Skiner #10 Skiner *
#9 La máquina libre de autoservicio de refrescos :troll:
0 K 7
mono #11 mono
#9 Eso, que hagan como en el VIPS, aquí en España. tienes todas las bebidas que quieras por el precio de una, pero los camareros pasan olímpicamente de atenderte, o se le olvida el pedido por el camino...
0 K 13
#14 EISev
#11 y si pides agua te traen un vaso en vez de traerte una jarra como antes.

Jarras que daba grima beber de ellas, porque eran de plástico duro y tenían pinta de no haberse lavado mucho  media
0 K 16
#13 Pitchford
#7 Pues para ser tan perfeccionista, creo que te has columpiado bien con lo de votar "muro de pago" a un enlace de acceso libre total..
1 K 29
Skiner #15 Skiner *
#13 Es muro de pago querido y te lo voy a explicar cuando entras te da 2 opciones:
O vendes tu alma al diablo y aceptas que vendan tus datos a todo el que les place.
O te tienes que registrarte con tu correo donde te bombardearan inmisericordemente con propaganda.
Ups ¬¬
1 K 26
#16 Pitchford
#15 Con lo primero no sé si te refieres a aceptar las cookies. Yo es que acepto las cookies por defecto y ni me entero ya de lo que incluyen.. Me tendrán superfichado..
0 K 18
Skiner #17 Skiner
#16 Con todo el cariño y humor te digo las cosas que conste. 8-D
0 K 7
#18 Pitchford
#17 Yo también.. quería chotearme por la posible confusión (creía que habrías querido votar cualquier otro problema) pero no ha habido suerte..
0 K 18
Skiner #19 Skiner
#18 bien jugado :hug:
1 K 25
#1 Pitchford
La droga con tarifa plana prohibida. Me parece buena idea. A pagar por dosis.
0 K 18

menéame