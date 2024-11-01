Se acabó la fiesta de Alvise: el Supremo abre diligencias para investigar al eurodiputado por acoso a sus ex compañeros

Marchena ha ordenado iniciar los trámites para solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo, requisito imprescindible para continuar las actuaciones penales. El instructor da traslado de la querella y de las actuaciones practicadas al propio Pérez Fernández y le requiere para que, en el plazo de cinco días, manifieste si está dispuesto a prestar declaración de manera voluntaria, asistido por letrado, antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la autorización necesaria para proceder penalmente contra él
| etiquetas: alvise , juez marchena , suplicatorio , parlamento europeo
Acompañado de guardaespaldas y de una moza de buen ver. Es de esos palurdos que te mira a la cara como perdonándote la vida. No sabía quién era pero esa forma de mirar son de las que no se te olvidan.
Dignos de asco y a la vez de pena… y en esta última emoción es donde sobreviven y se reproducen estos miserables.