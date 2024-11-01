edición general
Se acabó la fiesta de Alvise: el Supremo abre diligencias para investigar al eurodiputado por acoso a sus ex compañeros

Marchena ha ordenado iniciar los trámites para solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo, requisito imprescindible para continuar las actuaciones penales. El instructor da traslado de la querella y de las actuaciones practicadas al propio Pérez Fernández y le requiere para que, en el plazo de cinco días, manifieste si está dispuesto a prestar declaración de manera voluntaria, asistido por letrado, antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la autorización necesaria para proceder penalmente contra él

#5 davidvsgoliat
Pues es raro, con lo buena persona que parece el hombre desde que lo oyes un par de minutos.
0 K 11
Spirito #1 Spirito
¿Y no lo investigan también por corrupción?
0 K 9
#3 Barriales
#1 el día que sus votantes se den cuenta, de el origen de su adn.
0 K 8
#6 To_lo_loco
Tuve la mala suerte de cruzármelo en Carabanchel cuando los ladrones organizaban sus triquiñuelas en Vista Alegre.

Acompañado de guardaespaldas y de una moza de buen ver. Es de esos palurdos que te mira a la cara como perdonándote la vida. No sabía quién era pero esa forma de mirar son de las que no se te olvidan.

Dignos de asco y a la vez de pena… y en esta última emoción es donde sobreviven y se reproducen estos miserables.
0 K 7
Abdo_Collo #2 Abdo_Collo
Que todos los votos vayan a VO卐!
0 K 6
#4 Mosquitón
¿Era ese el "sentido común" que pedía Santi?
0 K 6

