Se acaba pincharse para perder peso: una pastilla tiene los mismos efectos que Ozempic

Un nuevo ensayo clínico internacional, doble ciego y controlado con placebo, probó orforglipron, un agonista del receptor GLP-1 de molécula pequeña que se toma por vía oral. Los autores siguieron durante 72 semanas a 1.613 adultos con diabetes tipo 2 y sobrepeso u obesidad, repartidos entre 136 centros de 10 países. Asignaron al azar tres dosis diarias, 6, 12 o 36 mg, o placebo, y recomendaron un recorte de 500 kcal en la dieta base. Ni participantes ni investigadores sabían qué pastilla tomaba cada persona.

#2 gadish
72 semanas, eso es año y medio, para perder 10% en personas obesas que han reducido ingesta de manera consciente y voluntaria.
Eso significa que alguien de 90kg ha bajado a 81kg tras 1.5años y cierto esfuerzo.
No entiendo el éxito.
#3 kumo
Todo era body positive hasta que apareció el Ozempic.
#4 wata
"Se acaba pincharse para perder peso"... El titular deja mucho que desear.
#5 Leclercia_adecarboxylata
Se acaba el gimnasio.
#6 Milmariposas
Total, se van a quedar ciegos igual :troll:
#7 okeil
La semaglutida también existe en pastilla. Y ni inyectada ni en pastilla sirve para adelgazar, especialmente si te dan omeprazol para los efectos adversos de tomar medicación, para protegerte el estómago ...
