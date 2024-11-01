Se acaba pincharse para perder peso: una pastilla tiene los mismos efectos que Ozempic

Un nuevo ensayo clínico internacional, doble ciego y controlado con placebo, probó orforglipron, un agonista del receptor GLP-1 de molécula pequeña que se toma por vía oral. Los autores siguieron durante 72 semanas a 1.613 adultos con diabetes tipo 2 y sobrepeso u obesidad, repartidos entre 136 centros de 10 países. Asignaron al azar tres dosis diarias, 6, 12 o 36 mg, o placebo, y recomendaron un recorte de 500 kcal en la dieta base. Ni participantes ni investigadores sabían qué pastilla tomaba cada persona.