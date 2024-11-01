·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
Una abuela de 81 años se hace 'gamer' para cubrir el tratamiento de cáncer de su nieto en Estados Unidos
La mujer, de nombre Sue Jacquot, lleva varias semanas inmersa en su canal de YouTube, que ya supera los 200.000 suscriptores en la plataforma.
eeuu
sanidad
cáncer
#2
themarquesito
En contra de lo que puedan suponer en EE.UU, esto no es una historia entrañable sino un retrato de lo abominable de su sistema sanitario.
14
K
186
#4
kosako
#2
Entraba pensando lo mismo "al final lo de siempre a sustituir con caridad de los ciudadanos lo que el gobierno de allí no hace" (con el apoyo de la ciudadanía)
2
K
38
#7
Lyovin81
#2
Sistema que los hijos de puta de VOX y el PP nos están trayendo aquí, dicho sea de paso.
Enhorabuena a los votantes derechuzos, ya casi hemos llegado a vuestro paraíso liberal sin sanidad pública funcional en varias autonomías gracias a vosotros.
4
K
66
#1
YeahYa
El titular es casi de El Mundo Today. Vaya basura de país....
5
K
86
#3
cenutrios_unidos
El pais de la libertad. Que tesoro tenemos con la sanidad publica.
5
K
84
#5
pingON
un
nicho
para la industria del juego ...
1
K
39
#8
Sacronte
#5
Se está reciclando, lo que le gusta pregonar a los liberpollas.
0
K
10
#6
laruladelnorte
Ese gran país donde luchar por tu vida para intentar curarte es privilegio de ricos.
1
K
30
Enhorabuena a los votantes derechuzos, ya casi hemos llegado a vuestro paraíso liberal sin sanidad pública funcional en varias autonomías gracias a vosotros.