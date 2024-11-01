·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9512
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
7521
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
6093
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5268
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5378
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
548
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
390
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
498
Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon
271
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
566
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
328
clics
Abril: "He venido a 'First Dates' buscando a un cani que me joda la vida"
'Me gustan los chicos malos que me den caña', afirmó la comensal.
|
etiquetas
:
television
,
jovenes
,
relaciones
4
1
6
K
20
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
6
K
20
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
... "No me gusta que sea pijo, he venido a buscar un cani que me joda la vida", añadió. Tras escucharla, el joven concluyó la velada diciéndole: "Así te va…"...
4
K
57
#7
UNX
Alguien se cree que estos programas no están guionizados?
1
K
15
#8
hazardum
Para muchas personas el peor enemigo es el aburrimiento, por eso los chicos buenos en muchos casos no triunfan (sobre todo cuando las personas son más jóvenes que valoran mas el no aburrirse), y si tienen más éxito las personas que son más caóticas, aunque luego se entre en una espiral o montaña rusa tóxica adictiva.
Eso hay que hacerse un personaje caótico bueno
1
K
11
#9
srskiner
#8
Si alguien más joven me pidiera ahora un consejo sobre felicidad le diría: Toma tus decisiones vitales intentando aspirar a que tus fuentes de emoción no sean ni tu trabajo ni tu pareja.
0
K
10
#10
drstrangelove
Y algunos que se creen que es verdad.
0
K
11
#11
srskiner
#10
es obvio que:
-está guionizado
-este tipo de persona existe
-este tipo de persona no es consciente de serlo
0
K
10
#2
GeneWilder
Haberlas, haylas.
0
K
10
#3
CharlesBrowson
me parece bien, lo que molesta es luego el por culo que dan con los lloriqueos, los ñiñi, dando la puta brasa. Si es que en el fondo la hibristofilia deberia considerarse una patologia con una incapacidad en ciertos ambitos.
0
K
8
#4
egon_
Que importante es gastarse el dinero en acudir a un psicólogo.
0
K
6
#5
Milmariposas
#4
Nunca es un gasto. Es una excelente inversión.
0
K
13
#6
egon_
#5
Cierto!
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Eso hay que hacerse un personaje caótico bueno
-está guionizado
-este tipo de persona existe
-este tipo de persona no es consciente de serlo