Abril: "He venido a 'First Dates' buscando a un cani que me joda la vida"

'Me gustan los chicos malos que me den caña', afirmó la comensal.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "No me gusta que sea pijo, he venido a buscar un cani que me joda la vida", añadió. Tras escucharla, el joven concluyó la velada diciéndole: "Así te va…"...
#7 UNX
Alguien se cree que estos programas no están guionizados?
hazardum #8 hazardum
Para muchas personas el peor enemigo es el aburrimiento, por eso los chicos buenos en muchos casos no triunfan (sobre todo cuando las personas son más jóvenes que valoran mas el no aburrirse), y si tienen más éxito las personas que son más caóticas, aunque luego se entre en una espiral o montaña rusa tóxica adictiva.

Eso hay que hacerse un personaje caótico bueno :troll:
#9 srskiner
#8 Si alguien más joven me pidiera ahora un consejo sobre felicidad le diría: Toma tus decisiones vitales intentando aspirar a que tus fuentes de emoción no sean ni tu trabajo ni tu pareja.
#10 drstrangelove
Y algunos que se creen que es verdad. :->
#11 srskiner
#10 es obvio que:

-está guionizado
-este tipo de persona existe
-este tipo de persona no es consciente de serlo
GeneWilder #2 GeneWilder
Haberlas, haylas.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
me parece bien, lo que molesta es luego el por culo que dan con los lloriqueos, los ñiñi, dando la puta brasa. Si es que en el fondo la hibristofilia deberia considerarse una patologia con una incapacidad en ciertos ambitos.
#4 egon_
Que importante es gastarse el dinero en acudir a un psicólogo.
Milmariposas #5 Milmariposas
#4 Nunca es un gasto. Es una excelente inversión.
#6 egon_
#5 Cierto!
