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Abogados Cristianos denuncia a la doctora que tramitó la eutanasia de Noelia por ser la coordinadora de trasplantes

A través de un comunicado, la organización presidida por Polonia Castellanos atribuye a la médico responsable de la eutanasia "un presunto delito de prevaricación" porque "ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes" en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, al que pertenece el Hospital Residència Sant Camil, donde se realizó el proceso de muerte digna el pasado jueves.

| etiquetas: abogados cristianos , querella , noelia , trasplantes
9 1 0 K 125 actualidad
8 comentarios
9 1 0 K 125 actualidad
Pepepaco #1 Pepepaco
Espero que la querella no sea admitida a trámite y que la fiscalia, como ha hecho en el caso del comité que autorizó la eutanasi les diga a esta piara de ultramontanos que dejen de una vez de dar por saco.

Relacionada: www.meneame.net/story/fiscalia-pide-archivar-causa-contra-profesionale
4 K 66
#4 JanSolo *
Aquí la solución es que todos los que sean demandados empiecen a presentar contrademandas por daños y perjuicios, y así asta que la judicatura esté completamente ahogada y sacarle la pasta a esta gente a ver si se arruinan.
2 K 34
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Los jueces son también parte y cogerán tus demandas y las tirarán al fondo del cajón, uuuupsss, mientras que tramitan todas las demandas de Abogados Cristianos.

Tan sencillo como eso.
3 K 60
#3 cajadecartonmojada
Abogados Carroñeros apurando al máximo para seguir sacando dinero.
1 K 33
ombresaco #2 ombresaco
Se podria acusar a Abogados Cristianos por darle más prioridad al tema cristiano que al tema legal?
1 K 31
jonolulu #5 jonolulu
Le pasa como a Abogados Cristianos, que son cristianos y fascistas a la vez
1 K 27
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 y encima intentar meter miedo a los médicos
0 K 20
#7 Leon_Bocanegra
Pero que hijos de Satanás. Así acaben en el infierno.
0 K 10

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