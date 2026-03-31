Abogados Cristianos denuncia a la doctora que tramitó la eutanasia de Noelia por ser la coordinadora de trasplantes

A través de un comunicado, la organización presidida por Polonia Castellanos atribuye a la médico responsable de la eutanasia "un presunto delito de prevaricación" porque "ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes" en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, al que pertenece el Hospital Residència Sant Camil, donde se realizó el proceso de muerte digna el pasado jueves.