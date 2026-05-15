Francia investiga presunta operación israelí contra candidatos de izquierda en elecciones municipales

Los servicios de inteligencia de Francia investigan a una empresa israelí por una supuesta operación de injerencia política dirigida contra candidatos del partido de Mélenchon LFI durante las elecciones municipales realizadas en marzo. Según Mélenchon, la compañía “BlackCore” habría desarrollado acciones de desinformación y campañas digitales contra al menos tres representantes de La Francia Insumisa (LFI): Sébastien Delogu, François Piquemal y David Giraud,con miles de mensajes difundidos para mentir y desprestigiarlos”y amplificar campañas..