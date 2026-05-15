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Francia investiga presunta operación israelí contra candidatos de izquierda en elecciones municipales

Francia investiga presunta operación israelí contra candidatos de izquierda en elecciones municipales

Los servicios de inteligencia de Francia investigan a una empresa israelí por una supuesta operación de injerencia política dirigida contra candidatos del partido de Mélenchon LFI durante las elecciones municipales realizadas en marzo. Según Mélenchon, la compañía “BlackCore” habría desarrollado acciones de desinformación y campañas digitales contra al menos tres representantes de La Francia Insumisa (LFI): Sébastien Delogu, François Piquemal y David Giraud,con miles de mensajes difundidos para mentir y desprestigiarlos”y amplificar campañas..

| etiquetas: francia , investigación , operación israelí , izquierda , mélenchon
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6 comentarios
10 2 0 K 134 actualidad
calde #1 calde
Posible... raro es el país donde no haya operaciones contra la izquierda. Eso sí que necesitaría una investigación profusa y minuciosa.

¬¬
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Veelicus #3 Veelicus
Atentos a las proximas elecciones en España, si esa banda de hijos de zion no preparan un atentado poco les faltara.
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cocolisto #2 cocolisto *
Todavía se salva algo el sistema policial judicial de Francia. Aquí hubiera habido un carpetazo. Es la misma estrategia seguida contra podemos, independentistas y rebeldes de todo tipo,pero aquí la policía y los jueces colaboran para hacerles la vida imposible.Otra fuente porosa:

elpais.com/internacional/2026-05-15/una-empresa-israeli-intento-influi
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rutas #4 rutas
#2 No adelantemos acontecimientos, que los servicios de inteligencia franceses por ahora sólo están "investigando" el tema. Todavía falta mucho:
1. Que demuestren que Israel está detrás de esas injerencias.
2. Que juzgen a los responsables.
3. Que condenen a los responsables.
4. Que Francia rompa relaciones con Israel.
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#5 diosmioporque
#4 Hay oficialmente unos 4.000.000 de judíos en Francia.

es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Distribución_de_la_población_judía_en_e
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rutas #6 rutas
#5 Los franceses judíos no tiene la culpa de lo que hacen los fascistas sionistas de Israel.
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menéame