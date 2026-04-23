El abogado general de la UE avala el protocolo de Meloni para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Primer paso de la justicia europea para avalar el traslado de personas migrantes en situación irregular a centros de deportación en terceros países extracomunitarios. El Abogado General de la Unión Europea ha avalado en unas conclusiones los centros de internamiento para migrantes que la Italia de Giorgia Meloni ha implantado en Albania. Países como Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos ya exploran la firma de acuerdos con terceros países “seguros” para replicar el modelo de Roma a lo largo de este mismo año