Abascal debería ver qué organización dirige antes de hablar porque si algo necesita limpieza no es un espacio cultural, es VOX

Abascal dijo que había que desinfectar el pabellón donde se despidió a Robe en Plasencia apenas un día después del multitudinario homenaje. Abascal debería ver qué organización dirige antes de hablar porque si algo necesita limpieza no es un espacio cultural, es VOX. Un partido que nació con financiación de un grupo opositor iraní que estuvo en listas terroristas. Que ha promocionado recaudaciones solidarias por la DANA que derivaron estafa...

mmlv
Típico de los fascistas, se quejan de malos olores pero no se dan cuenta que lo que apesta son sus cabezas pútridas de odio e ignorancia

yarkyark
Abascal no tiene nada que ver de su organización. Sabe lo que hay perfectamente.

Ovlak
Habla para sus mermaos. Entre los que seguro que habrá muchos que escuchan a Extremoduro pero aplaudirán sus exabruptos como focas igualmente.

Spirito
Abascal es un mafioso que vive y hace negocio de la política.

alcama
Ya han aclarado que lo de desinfectar no iba por Robe, si no porque el PSOE inició la campaña electoral ahí mismo.
Pero eso a los zurdos les da igual siempre que puedan usar a un muerto para rascar votos

El_Jevi
#2 te has ganado el calzador de hoy, jajajajajajajajajajaja


