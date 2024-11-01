Abascal dijo que había que desinfectar el pabellón donde se despidió a Robe en Plasencia apenas un día después del multitudinario homenaje. Abascal debería ver qué organización dirige antes de hablar porque si algo necesita limpieza no es un espacio cultural, es VOX. Un partido que nació con financiación de un grupo opositor iraní que estuvo en listas terroristas. Que ha promocionado recaudaciones solidarias por la DANA que derivaron estafa...
Pero eso a los zurdos les da igual siempre que puedan usar a un muerto para rascar votos