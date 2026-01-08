Abandonar los fármacos de la familia Ozempic: el efecto rebote que también recupera la hipertensión y el colesterol

Más allá del efecto rebote: quienes dejan los GLP-1 recuperan el estado de salud previo apenas un año y medio después. "Esto refleja que la obesidad requiere un abordaje crónico", apunta Diego Bellido. No solo hay un efecto rebote cuando los pacientes dejan los fármacos antiobesidad -tanto los recientes denominados familia Ozempic (los GLP) como los anteriores-; también se
Y bastante preocupante. Más que nada porque los estudios indican que el efecto rebote hace además engordar más rápido de lo que pierdes
Y resulta inquietante pensar que miles y miles de personas puedan plantearse tomar un medicamento para el resto de su vida solo por mantener el tipo.
Porque, no nos engañemos, es una cuestión de estética no de salud por lo que se está consumiendo Ozempic.