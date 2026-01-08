edición general
Abandonar los fármacos de la familia Ozempic: el efecto rebote que también recupera la hipertensión y el colesterol

Más allá del efecto rebote: quienes dejan los GLP-1 recuperan el estado de salud previo apenas un año y medio después. "Esto refleja que la obesidad requiere un abordaje crónico", apunta Diego Bellido. No solo hay un efecto rebote cuando los pacientes dejan los fármacos antiobesidad -tanto los recientes denominados familia Ozempic (los GLP) como los anteriores-; también se

cromax #1 cromax
Accesible modo lectura poroso.
Y bastante preocupante. Más que nada porque los estudios indican que el efecto rebote hace además engordar más rápido de lo que pierdes
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
A ver si alimentación sana y dejar el sedentarismo...
MNavarroS #3 MNavarroS
Yo tenia entendido, que estos fármacos deben ir acompañados de una mejor alimentación, y obviamente seguir con ella una vez dejas el tratamiento. Si una vez dejas de tratarte te pones a comer como antes, obviamente vas a terminar igual.
cromax #5 cromax
#3 #4 Ningún fármaco es inocuo.
Y resulta inquietante pensar que miles y miles de personas puedan plantearse tomar un medicamento para el resto de su vida solo por mantener el tipo.
Porque, no nos engañemos, es una cuestión de estética no de salud por lo que se está consumiendo Ozempic.
Torrezzno #4 Torrezzno
Pero ojo que la OMS dice que son imprescindibles. Menudo negocio tienen montado
