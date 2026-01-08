Abandonar los fármacos de la familia Ozempic: el efecto rebote que también recupera la hipertensión y el colesterol

Más allá del efecto rebote: quienes dejan los GLP-1 recuperan el estado de salud previo apenas un año y medio después. "Esto refleja que la obesidad requiere un abordaje crónico", apunta Diego Bellido. No solo hay un efecto rebote cuando los pacientes dejan los fármacos antiobesidad -tanto los recientes denominados familia Ozempic (los GLP) como los anteriores-; también se