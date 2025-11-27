edición general
Ábalos a EL MUNDO antes de ir a prisión: "Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados"

Es muy cutre lo que insinúan: que por una nota de prensa [del Ministerio, sobre el rescate] Air Europa me pagó el chalé. ¿Y Air Europa no está imputada, si fue la que hizo el cohecho? ¿Y Jéssica por qué no está imputada, si participó a título lucrativo en el otro presunto cohecho? ¿Y por qué no se le ha exigido que devuelva el dinero que cobraba de empresas públicas?

Y también mató al Mar Muerto...

Estos tabloides deberían ya incluirse en la categoría "Bulo".
Claro que sí, señores del el mundo. Y yo me lo creo.
#2 todo es mentira hasta que se confirma, mira a estos 3.

m.youtube.com/watch?v=vBFRO-DjEqw
#6 a ver, que es lo que ha dicho Abalos de Begoña? Nada. Nada de nada. Lo ha dejado caer a ver si asusta al gobierno. Pero no ha dicho nada.
es que lo de jesica era mas de colecho.
José Luis es del #Teamfacha
Vaya con los negativos, ¿En base a que? Un exministro y exmano derecha del presidente empieza a soltar mierda ¿y hay que ocultarlo.?
Lo de esta página es ya ridículo.

Pensaba que en esta página se castigaban este tipo de votos.
Vamos a ver, que la relación entre Begoña y Air Europa ya le está investigando Peinado son ningún resultado que se sepa.

Ábalos tiene que responder de lo suyo. Las mascarillas del ministerion de transporte eran buenas, ese no es el problema. El problema es que usaba dinero del ministerio o de comisionistas que pagaban y vivía a todo trapo sin ningún ribor, haciendo uso del trafico de influencias. Y el que de verdad mandaba parece que es su asesor Koldo, que habrá trincado toda vía más. Lo que no entiendo es por qué no pidon prisión provisional también para él.
