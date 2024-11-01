¿Por qué el 92 no se dice igual en ningún idioma? "Del 8 falta para 100" del youruba al "4, 20, 12" del francés

En galés, el número base es ugain (veinte). Deugain es 2 × 20 (40) y trigain es 3 × 20 (60). Y 92 se dice deuddeg a phedwar ugain, doce y cuatro veintes. El vasco usa también la base 20, de manera que lauhogeita hamabi es literalmente cuatro veintes y doce. Encontramos también originalidad en el francés quatre-vingt-douze, sin embargo, en Suiza se dice nonante-deux. El danés tiene uno de los sistemas de numeración más llamativos —y más difíciles— de todas las lenguas europeas. Sus números no se construyen de forma lógica sino histórica.