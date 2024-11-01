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¿Por qué el 92 no se dice igual en ningún idioma? "Del 8 falta para 100" del youruba al "4, 20, 12" del francés

¿Por qué el 92 no se dice igual en ningún idioma? "Del 8 falta para 100" del youruba al "4, 20, 12" del francés

En galés, el número base es ugain (veinte). Deugain es 2 × 20 (40) y trigain es 3 × 20 (60). Y 92 se dice deuddeg a phedwar ugain, doce y cuatro veintes. El vasco usa también la base 20, de manera que lauhogeita hamabi es literalmente cuatro veintes y doce. Encontramos también originalidad en el francés quatre-vingt-douze, sin embargo, en Suiza se dice nonante-deux. El danés tiene uno de los sistemas de numeración más llamativos —y más difíciles— de todas las lenguas europeas. Sus números no se construyen de forma lógica sino histórica.

| etiquetas: idiomas , 92
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3 comentarios
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#2 txepel
En aquellas lenguas modernas influidas por tradiciones administrativas o científicas, el 92 se forma con principios tan predecibles como lógicos: primero la decena (90) y luego la unidad (2)

De veras que no quiero hacer mala sangre en un tema lingüístico y curioso, pero no puedes decir que el castellano tiene más tradición científica que p.e. el francés que también es vigesimal.

Y no, los niños vascos (o franceses, o galeses) no aprenden los números con calculadora, el proceso es exactamente el mismo que en castellano. Aprenden que 90 se dice laurogeitamar y 92 laureogeitamar + bi. Muchos ni son conscientes de que la palabra significa “cuatro-veces-veinte”.
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Doctorow #3 Doctorow
Con los dedos de las manos... con los dedos de los pies... ...todo suma 23.
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#1 Chuache_cientifico
En castellano y en inglés se hace el mismo constructo: ninty-two, noventa y dos.

Ha sido arduo hallar un contraejemplo.
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menéame