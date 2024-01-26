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85 años desde la alianza de Finlandia con la Alemania nazi

85 años desde la alianza de Finlandia con la Alemania nazi

Hace ochenta y cinco años, la camarilla gobernante en torno al mariscal Gustav Mannerheim invitó a la Alemania nazi a guarnecer Finlandia y comenzó los preparativos para la invasión de la Unión Soviética.

| etiquetas: alianza , finlandia , alemania , nazi
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12 comentarios
14 6 3 K 215 Historia
#2 soberao *
La primera foto con la entradilla está mal, no puede ser una foto de 1917. En mayo de 1917 Finlandia era parte de Rusia y todavía no habían declarado su independencia tras la revolución bolchevique de octubre de 1917. Además en 1917 Hitler estaba pegando tiros en la Primera Guerra Mundial con 28 años. El mariscal Mannerheim, Adolf Hitler y Risto Ryti [Foto: SA-kuvat] Milicia obrera en Maaria, un suburbio de Turku, durante la huelga general de mayo de 1917.
Esa foto tiene que ser de los años 40.
Es de 1942: consortiumnews.com/2024/01/26/an-anniversary-the-west-would-rather-for
historiavareissa.blogspot.com/2015/01/hitler-mannerheim-ja-ryti-1942.h
0 K 19
Solucionaria #5 Solucionaria
Es el típico artículo lleno de mentiras y falsedades. En 1940 Hitler y Stalin seguían siendo aliados por el pacto Ribentrop-Molotov y, cuando la URSS invade Finlandia, durante la guerra de invierno, Helsinki no sólo no obtiene apoyo alemán, sino que los ingleses
están a punto de enviar un cuerpo expedicionario
4 K -5
antesdarle #6 antesdarle
#5 bueno el típico artículo para mermados. Que hay unos cuantos por aquí :palm:
3 K -43
mr.wolf #7 mr.wolf
#5 Lleno de falsedades y mentiras como tu comentario. ¿Del 36 al 39 en nuestro país eran aliados Hitler y Stalin?
1 K 33
Solucionaria #11 Solucionaria
#7 Jesús!!!
Me recodáis a Pablemos negando el Pacto Ribbentrop-Mólotov o pacto de no agresión nazi-soviético,(23/8/1939) (Y si no te fías de mi palabra, puedes mirarlo en la wikipedia o en...)
El pacto, además del reparto de Polonia, incluía el derecho de la URSS a reclamar Besarabia (a Rumanía) a anexarse las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania, lo que hace en junio de 1940) y también a Finlandia... que no se deja.
En noviembre de 1939, la URSS ataca y después de tres meses de…   » ver todo el comentario
1 K -14
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#5

La primera trola es que Hitler y Stalin eran aliados. Stalin le tenía más miedo a Hitler que a un nublado y llegó a un acuerdo para apaciguarlo y ganar tiempo para prepararse para la guerra, cosa que esperaba para 1942 como poco.

Cuando se firmó el famoso pacto Stalin dijo "He engañado a Hitler" ... spoiler .. fue Hitler quien le tangó. Esto es como si dices ahora que EEUU y Venezuela son aliados.
2 K 57
Veelicus #10 Veelicus
#5 Aliados Hitler y Stalin... haztelo mirar.
Cuando Alemania se queria quedar con los sudetes Stalin ofrecio ir a la guerra contra Alemania a Francia y UK para impedirlo, pero estos se negaron
Visto eso Stalin intento apaciguar a Hitler mientras se preparaba para la guerra, que la veian inevitable, quizas no tanto Stalin pero si todos los que le rodeaban.
Lo que hay que preguntarse es porque Francia y UK permitieron armarse a Alemania hasta los dientes... la respuesta es evidente para cualquiera que haya estudiado un poco de historia... porque UK y Francia sabian que Alemania atacaria a la URSS, con lo que no contaban es que primero se llevarian a Francia por delante.
1 K 31
Supercinexin #12 Supercinexin
#5 Por favor, acusas al artículo de estar "lleno de mentiras y falsedades" y acto seguido dices todo sonriente que Hitler y Stalin eran aliados. Por supuesto un comentario que tendrá gran aprobación entre los derechistas y los tullidos mentales del Menéame, en realidad ambos del mismo grupo de usuarios.
0 K 20
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
poco se habla de esta "gente" no hace mucho fue cuando quitaron las esvasticas de las fuerzas aereas
4 K -12
#3 soberao
#1 Eso estaba antes de que los nazis se hicieran con ese símbolo. Es como la esvastica en el hinduismo, que es anterior al nazismo.
3 K 52
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#3

La relación de la esvástica de Finlandia con los nazis es directa, pero en el otro sentido. El que la puso en la aviación de Finlandia fue Eric von Rosen, cuya esposa era hermana de la mujer de Goëring.

Así que sí tiene relación, pero los alemanes se la copiaron a los fineses. Y viendo los vínculos de familia, me apuesto un café a que muy progresista el sueco no era.
3 K 68
Pertinax #4 Pertinax
#1 Ese símbolo no tenía absolutamente nada que ver con la esvástica nazi. De hecho, fue anterior.
3 K 44

menéame