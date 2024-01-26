85 años desde la alianza de Finlandia con la Alemania nazi

Hace ochenta y cinco años, la camarilla gobernante en torno al mariscal Gustav Mannerheim invitó a la Alemania nazi a guarnecer Finlandia y comenzó los preparativos para la invasión de la Unión Soviética.
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Esa foto tiene que ser de los años 40.
Es de 1942: consortiumnews.com/2024/01/26/an-anniversary-the-west-would-rather-for
historiavareissa.blogspot.com/2015/01/hitler-mannerheim-ja-ryti-1942.h
están a punto de enviar un cuerpo expedicionario
Me recodáis a Pablemos negando el Pacto Ribbentrop-Mólotov o pacto de no agresión nazi-soviético,(23/8/1939) (Y si no te fías de mi palabra, puedes mirarlo en la wikipedia o en...)
El pacto, además del reparto de Polonia, incluía el derecho de la URSS a reclamar Besarabia (a Rumanía) a anexarse las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania, lo que hace en junio de 1940) y también a Finlandia... que no se deja.
En noviembre de 1939, la URSS ataca y después de tres meses de… » ver todo el comentario
La primera trola es que Hitler y Stalin eran aliados. Stalin le tenía más miedo a Hitler que a un nublado y llegó a un acuerdo para apaciguarlo y ganar tiempo para prepararse para la guerra, cosa que esperaba para 1942 como poco.
Cuando se firmó el famoso pacto Stalin dijo "He engañado a Hitler" ... spoiler .. fue Hitler quien le tangó. Esto es como si dices ahora que EEUU y Venezuela son aliados.
Cuando Alemania se queria quedar con los sudetes Stalin ofrecio ir a la guerra contra Alemania a Francia y UK para impedirlo, pero estos se negaron
Visto eso Stalin intento apaciguar a Hitler mientras se preparaba para la guerra, que la veian inevitable, quizas no tanto Stalin pero si todos los que le rodeaban.
Lo que hay que preguntarse es porque Francia y UK permitieron armarse a Alemania hasta los dientes... la respuesta es evidente para cualquiera que haya estudiado un poco de historia... porque UK y Francia sabian que Alemania atacaria a la URSS, con lo que no contaban es que primero se llevarian a Francia por delante.
La relación de la esvástica de Finlandia con los nazis es directa, pero en el otro sentido. El que la puso en la aviación de Finlandia fue Eric von Rosen, cuya esposa era hermana de la mujer de Goëring.
Así que sí tiene relación, pero los alemanes se la copiaron a los fineses. Y viendo los vínculos de familia, me apuesto un café a que muy progresista el sueco no era.