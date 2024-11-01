edición general
8 meneos
13 clics
El 8 de mayo ya no es un día de "liberación" en Alemania [DEU]

El 8 de mayo ya no es un día de "liberación" en Alemania [DEU]

¿Cómo podemos hablar de la capitulación de Alemania y del fin de la guerra hace 81 años? La palabra "liberación" ya no es apropiada, porque oculta el hecho de que Hitler llegó al poder mediante elecciones y que el fascismo alemán fue un movimiento de masas. La rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945 fue un golpe de suerte histórico. Sin embargo, no fue la "liberación" que a menudo se describe, ya que muchos alemanes participaron en la guerra, el genocidio y el fascismo hasta el último día.

| etiquetas: alemania , nazismo , genocidio , día de la liberacion
7 1 0 K 91 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 91 actualidad
mmlv #1 mmlv *
Sin embargo, incluso hoy, el 8 de mayo se suele denominar «Día de la Liberación». El año pasado, en el 80.º aniversario, el estado de Berlín declaró el 8 de mayo día festivo: «Día de la Liberación del Nacionalsocialismo y del Fin de la Segunda Guerra Mundial». Se celebró una ceremonia conmemorativa en el Bundestag con el mismo título.

Reconociendo la culpa histórica
Richard von Weizsäcker introdujo el término en el debate de Alemania Occidental el 8 de mayo de 1985. En aquel momento, fue lo

…   » ver todo el comentario
1 K 26
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Pero no se mantuvo en el poder democráticamente, logró el gobierno gracias a una coalición y después secuestró las instituciones con la Ley Habilitante (y otras) que prohibió primero a los partidos socialistas y comunistas, echando del Parlamento a sus diputados que sumaban algo menos de la mitad del hemiciclo, y después a a los partidos que lo apoyaron, quedándose como partido único al que votar en las distintas elecciones y plebiscitos que hubo desde el 33 hasta el 38

Muy democrática la Alemania del 45 no parecía :roll:
0 K 15
Aokromes #2 Aokromes
> hasta el último día.

y mas alla.
0 K 11
eltxoa #3 eltxoa
y luego como colaboradores o blanqueadores.
0 K 11
#5 Maikimaik
Bueno, como escribe Martí en “Al buen Pedro”, liberaron de su infortunio a los demás y de su infamia a ellos.
0 K 10

menéame