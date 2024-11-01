El 8 de mayo ya no es un día de "liberación" en Alemania [DEU]

¿Cómo podemos hablar de la capitulación de Alemania y del fin de la guerra hace 81 años? La palabra "liberación" ya no es apropiada, porque oculta el hecho de que Hitler llegó al poder mediante elecciones y que el fascismo alemán fue un movimiento de masas. La rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945 fue un golpe de suerte histórico. Sin embargo, no fue la "liberación" que a menudo se describe, ya que muchos alemanes participaron en la guerra, el genocidio y el fascismo hasta el último día.