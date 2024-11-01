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8.8 millones en crowdfunding: ¿Cómo lo hizo Brandon Sanderson?

8.8 millones en crowdfunding: ¿Cómo lo hizo Brandon Sanderson?  

En este vídeo analizamos el nuevo crowdfunding de Brandon Sanderson que ha vuelto a romper todos los récords, recaudando millones en cuestión de horas y generando un debate brutal dentro del mundo editorial. ¿Está Sanderson aprovechando el sistema… o está demostrando que el sistema ya no funciona? Hablamos del fenómeno Sanderson, del Cosmere, de sus campañas millonarias en Kickstarter, del impacto en las editoriales tradicionales, y de cómo el crowdfunding en libros está cambiando por completo las reglas del juego.

| etiquetas: brandon sanderson , crowdfunding , literatura fantástica
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10 comentarios
2 1 0 K 33 cultura
crycom #8 crycom
#7 El bien y el mal, sin grises fantasía sencillita y ciertos personajes carismáticos, para toda la familia, que... tenga paciencia para leerlos.
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#5 Suleiman
Esta forrado y hace un crowfunding...
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earthboy #6 earthboy
#5 La mejor forma de seguir forrado es no gastar/gastar el dinero de otros.
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NubisMusic #9 NubisMusic
#5 Una buena hostia a las editoriales viene bien de vez en cuando.
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Vodker #1 Vodker
No se qué le ven a ese conglomerado de escritores de cosas infantiloides.
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pax0r #2 pax0r
#1 Magia
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joffer #10 joffer
#2 Quemando peltre.
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#3 Robe7064
#1 Es/son divertidos. ¿Qué más?
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crycom #4 crycom
#1 Similar a ESDLA
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Vodker #7 Vodker
#4 ¿Sanderson similar a Tolkien?
Amos, no me jodas... xD
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menéame