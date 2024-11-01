8.8 millones en crowdfunding: ¿Cómo lo hizo Brandon Sanderson?  

En este vídeo analizamos el nuevo crowdfunding de Brandon Sanderson que ha vuelto a romper todos los récords, recaudando millones en cuestión de horas y generando un debate brutal dentro del mundo editorial. ¿Está Sanderson aprovechando el sistema… o está demostrando que el sistema ya no funciona? Hablamos del fenómeno Sanderson, del Cosmere, de sus campañas millonarias en Kickstarter, del impacto en las editoriales tradicionales, y de cómo el crowdfunding en libros está cambiando por completo las reglas del juego.