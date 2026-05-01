edición general
8 meneos
9 clics
El 54,5% de los jóvenes de entre 16 y 30 años no sabe exactamente qué es un sindicato

El 54,5% de los jóvenes de entre 16 y 30 años no sabe exactamente qué es un sindicato

La generación que sufre las condiciones laborales más precarias en décadas (sobrecarga, horas extra sin pagar, trabajar sin contrato o directamente sin cobrar) es, al mismo tiempo, la que menos herramientas colectivas tiene para defenderse. Según el Estudio sobre los jóvenes españoles y el mercado laboral de la Unión Sindical Obrera (USO) de 2023 aseguraba que un 54,55% de los jóvenes entre 16 y 30 años no sabía exactamente qué es un sindicato. No es un matiz: de entrada, no saben qué son, ni qué hacen, ni para qué sirven.

| etiquetas: sindicato , jovenes , desconocimiento , afiliacion
7 1 0 K 94 politica
6 comentarios
7 1 0 K 94 politica
Laro__ #1 Laro__ *
Otra victoria de la patronal. Cada vez que alguien menciona la palabra sindicato, salta un gilipollas hablando de gambas.

pd: y no. No tengo en consideración a CCOO o a UGT como auténticos defensores de los trabajadores
1 K 31
#3 Druhftgckgtki
#1 así que tú tampoco tienes en consideración a los sindicatos (CCOO y UGT representan el 67% de los afiliados)
0 K 6
mmlv #4 mmlv
La gran paradoja de la contemporaneidad, nunca hubo tanta facilidad para el acceso a la información pero cada vez hay más ignorancia
0 K 19
reithor #6 reithor
Eso es porque la mayoría de los que tienen entre 31 y 70 años han co fu sido los sindicatos con agentes sociales.
0 K 11
Solinvictus #2 Solinvictus
Si viven de puta madre sin trabajar como su amado líder (no los de 16 se sobreentiende) gracias a las paguitas de sus padres ( los de 30 también)
0 K 7
#5 Alberto_meneame
Ahora hay una generación blanda, que provoca tiempo dificiles. El tiempo difícil hará a la próxima generación más fuerte.
0 K 6

menéame