El 54,5% de los jóvenes de entre 16 y 30 años no sabe exactamente qué es un sindicato

La generación que sufre las condiciones laborales más precarias en décadas (sobrecarga, horas extra sin pagar, trabajar sin contrato o directamente sin cobrar) es, al mismo tiempo, la que menos herramientas colectivas tiene para defenderse. Según el Estudio sobre los jóvenes españoles y el mercado laboral de la Unión Sindical Obrera (USO) de 2023 aseguraba que un 54,55% de los jóvenes entre 16 y 30 años no sabía exactamente qué es un sindicato. No es un matiz: de entrada, no saben qué son, ni qué hacen, ni para qué sirven.