12
meneos
17
clics
El 45% de los hombres catalanes cree que hay mujeres que ponen denuncias falsas para "ganar dinero" o "hacer daño a su pareja"
La última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) también apunta a que un 40% del sector masculino de la población ve exagerada la crítica hacia chistes machistas.
etiquetas:
hombres
catalanes
denuncias falsas
11
1
1
K
107
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:
#7
manbobi
*
Hombre, es que hay mujeres que lo hacen. Si es el 25 o el 0,03% es otro tema. Esa práctica debería ser perseguida y especialmente castigada por el daño que hace a las mujeres realmente maltratadas.
7
K
84
#13
Suleiman
#7
Totalmente, quién denuncie falsamente, la pena debería ser muy dura para que se lo piense la siguiente.
0
K
12
#3
lordban
*
Y el 55% restante viven completamente alejados de la realidad, y además votan. Ese debería ser el titular. Quién cree que no existe gente que usa la justicia para beneficio personal o que comete fraude es que es completamente idiota.
6
K
54
#5
Empakus
#3
pues yo creo que el 55% restante también lo piensan, pero no se atreven a expresarlo...
2
K
27
#4
Jaime131
Yo también lo creo, pero son solo el 0,000000000000001%
3
K
47
#6
ostiayajoder
#4
0.018%.
Lo pone en la noticia.
0
K
10
#11
Jaime131
#6
Hala, qué exagerados.
0
K
10
#2
FunFrock
¿Solo el 45%?
4
K
41
#10
Barney_77
*
Y por el daño que le hacen a los que son acusados.
0
K
19
#1
oscarcr80
Hola, buenos días.
Podría ponerme en contacto con la sección femenina en Menéame?
Hola? Alguien en casa?
1
K
17
#14
tropezon
*
#1
Solo son hombres catalanes
El resto de los hombres españoles no, supongo que han pensado.
Así que no les habrá saltado el aviso
1
K
26
#12
riska
la impunidad al intentar arruinar una vida con denuncias falsas debería ser tan ejemplar como el maltrato denunciado.
la justicia asimétrica es fuente de nuevos delitos.
1
K
16
#8
Nouveau
*
No es una suposición, es una realidad. La misma realidad que hay hombres que maltratan a las mujeres, y mujeres que maltratan a hombres (física o psicológicamente) y no se llega a denunciar. No se incluyen en las estadísticas.
La cuestión es que se den a conocer el porcentaje real de denuncias falsas y se actúe contundentemente contra ellas.
Por desgracia a un amigo le tocó luchar contra una de esas denuncias falsas. Al final la mujer retiro la denuncia por una gravacion que realizó el con…
» ver todo el comentario
0
K
10
#9
ostiayajoder
La verdad es q 'hay mujeres q ponen denuncias falsas' es innegable... y mas cuando dices, 2 frases despues, q el 0.018 lo hace.
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
