El 45% de los hombres catalanes cree que hay mujeres que ponen denuncias falsas para "ganar dinero" o "hacer daño a su pareja"

El 45% de los hombres catalanes cree que hay mujeres que ponen denuncias falsas para "ganar dinero" o "hacer daño a su pareja"

La última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) también apunta a que un 40% del sector masculino de la población ve exagerada la crítica hacia chistes machistas.

14 comentarios
Hombre, es que hay mujeres que lo hacen. Si es el 25 o el 0,03% es otro tema. Esa práctica debería ser perseguida y especialmente castigada por el daño que hace a las mujeres realmente maltratadas.
#7 Totalmente, quién denuncie falsamente, la pena debería ser muy dura para que se lo piense la siguiente.
Y el 55% restante viven completamente alejados de la realidad, y además votan. Ese debería ser el titular. Quién cree que no existe gente que usa la justicia para beneficio personal o que comete fraude es que es completamente idiota.
#3 pues yo creo que el 55% restante también lo piensan, pero no se atreven a expresarlo...
Yo también lo creo, pero son solo el 0,000000000000001%
#4 0.018%.

Lo pone en la noticia.
#6 Hala, qué exagerados.
¿Solo el 45%?
Y por el daño que le hacen a los que son acusados.
Hola, buenos días.

Podría ponerme en contacto con la sección femenina en Menéame?

Hola? Alguien en casa?  media
#1 Solo son hombres catalanes
El resto de los hombres españoles no, supongo que han pensado.

Así que no les habrá saltado el aviso :troll:
la impunidad al intentar arruinar una vida con denuncias falsas debería ser tan ejemplar como el maltrato denunciado.
la justicia asimétrica es fuente de nuevos delitos.
No es una suposición, es una realidad. La misma realidad que hay hombres que maltratan a las mujeres, y mujeres que maltratan a hombres (física o psicológicamente) y no se llega a denunciar. No se incluyen en las estadísticas.

La cuestión es que se den a conocer el porcentaje real de denuncias falsas y se actúe contundentemente contra ellas.

Por desgracia a un amigo le tocó luchar contra una de esas denuncias falsas. Al final la mujer retiro la denuncia por una gravacion que realizó el con…   » ver todo el comentario
La verdad es q 'hay mujeres q ponen denuncias falsas' es innegable... y mas cuando dices, 2 frases despues, q el 0.018 lo hace.
