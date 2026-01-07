edición general
45.000 personas llevan cinco días sin luz en Berlín en pleno temporal de frío

45.000 personas llevan cinco días sin luz en Berlín en pleno temporal de frío

Los casi 20.000 hogares y 850 locales comerciales recuperarán el suministro este jueves tras un fuego provocado hace días por un grupo de extrema izquierda

etiquetas: apagón , electricidad , berlin , alemania , sabotaje
Torrezzno #5 Torrezzno
Han democratizado la luz
#2 Barriales
Como esta la muy ordenada y seria capital Kartofen.
#4 CalvinWatterson
Bueno, no parece que se les vaya a perder lo de la nevera.
UsuarioXY #1 UsuarioXY
Cosas de zurdos.
sotillo #3 sotillo
#1 No hombre no, les falta una Ayuso y un Abascal y medio para poder resolverlo o mejor todavía, un par de electricistas de Móstoles
