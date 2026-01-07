·
8
meneos
27
clics
45.000 personas llevan cinco días sin luz en Berlín en pleno temporal de frío
Los casi 20.000 hogares y 850 locales comerciales recuperarán el suministro este jueves tras un fuego provocado hace días por un grupo de extrema izquierda
|
etiquetas
:
apagón
,
electricidad
,
berlin
,
alemania
,
sabotaje
6
2
0
K
89
actualidad
5 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#5
Torrezzno
Han democratizado la luz
0
K
20
#2
Barriales
Como esta la muy ordenada y seria capital Kartofen.
0
K
7
#4
CalvinWatterson
Bueno, no parece que se les vaya a perder lo de la nevera.
0
K
6
#1
UsuarioXY
Cosas de zurdos.
3
K
-11
#3
sotillo
#1
No hombre no, les falta una Ayuso y un Abascal y medio para poder resolverlo o mejor todavía, un par de electricistas de Móstoles
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
