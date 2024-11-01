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Los 40 millones de dólares de Miriam Adelson refuerzan la caja de campaña del Partido Republicano para las elecciones de mitad de legislatura (EN)

Miriam Adelson, una importante donante proisraelí, donó 40 millones de dólares a los comités de acción política de los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado, lo que ha reforzado la caja del partido en su lucha por mantener el control de ambas cámaras.

| etiquetas: adelson , sionismo , eeuu , republicanos , democracia , israel
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
Es acojonante que llamen "democracia" a un sistema en el que se aceptan donaciones de esta magnitud ¿De verdad alguien cree que los donantes no van a exigir nada a cambio?
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pitercio #8 pitercio *
#5 Queda más claro todo si le llaman sobornos.
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alfre2 #9 alfre2
#5 ojo, no valores una democracia por el hecho de que los partidos acepten donaciones o no. Hazlo por el hecho de que puedes conocer quién lo ha hecho, cuánto ha invertido y así presuponer qué intenciones alberga.

¿O acaso piensas que aquí está prohibido? Al menos allí está garantizado que te enteres.
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Tkachenko #11 Tkachenko *
#9 y de que me sirve conocer quien lo ha hecho y que intenciones alberga, si financia a los dos partidos? Sabes lo que es AIPAC, no? xD
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alfre2 #14 alfre2
#11 sabes que aquí también se aceptan donaciones, cierto? Lo pregunto porque pareciera que estás tratando de esquivar el asunto.
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Tkachenko #18 Tkachenko
#14 pues eso, democrasia de la guena
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#15 Troll_hunter *
#9 Realmente no está garantizado. las donaciones a partidos sí se reportan pero en 2010 se aprobaron los super PACs por lo que se podrían hacer donaciones a organizaciones "independientes" de un partido/candidato para apoyarlo. Dado que son "independientes" no están supeditados a escrutinio y no se reportan. Entre los PACs más grandes se encuentra AIPAC anteriormente llamado American Zionist Committee for Public Affairs. La decisión de la aprobación de los super PACs fue posible por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts que es quién aprobó también con su voto decisorio para dar a Trump inmunidad presidencial. Se estima que los super PACs mueven billones de dólares lo cual no se declara.
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alfre2 #16 alfre2
#15 te faltó citar la fuente :-D
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Tkachenko #1 Tkachenko
Que bonita es la democrasia :foreveralone:
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#2 concentrado
Es normal que los sionistas pasen por la caja de Trump, el apoyo estará garantizado hagan lo que hagan.
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Tkachenko #3 Tkachenko
#2 Solo pasan por la de Trump?? xD
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#10 concentrado
#3 No, pero es quien más puede aportar.
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#4 MetalAgm
¿es esta la esposa del Adelson de Eurovegas en Madrid?
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Esposa o hija, no sé. Adelson, ese personaje infame que quería imponer una especie de isla con leyes propias para sus putos casinos, laxitud en los derechos laborales, y manga ancha con todo lo que pudiera beneficiarle en sus negocios. Un viejo podrido de dinero que todavía quería ganar más. Por suerte ya la palmó.
1 K 25
pitercio #13 pitercio
Si el estado estableciera la capacidad y límites de la campaña de cada partido, podría prohibir los sobornos. Igual que concede licencias para teles, radios y periódicos, les puede establecer obligaciones informativas equitativas para las campañas. También ceder espacios públicos y medios técnicos que utilizarán todos los que se presentasen.
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YoSoyTuPadre #12 YoSoyTuPadre
Buena falta le harán
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#7 DenisseJoel *
No me extrañaría que también PP y Vox estén al servicio de potencias extranjeras. Menudos vendidos. Sus votantes no son las notas más agudas de la sinfonía.
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menéame