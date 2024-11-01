Los 40 millones de dólares de Miriam Adelson refuerzan la caja de campaña del Partido Republicano para las elecciones de mitad de legislatura (EN)

Miriam Adelson, una importante donante proisraelí, donó 40 millones de dólares a los comités de acción política de los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado, lo que ha reforzado la caja del partido en su lucha por mantener el control de ambas cámaras.
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¿O acaso piensas que aquí está prohibido? Al menos allí está garantizado que te enteres.
en.wikipedia.org/wiki/Citizens_United_v._FEC
en.wikipedia.org/wiki/AIPAC
en.wikipedia.org/wiki/Super_PAC