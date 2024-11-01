edición general
20 fotografías antiguas de ciudades españolas en el siglo XIX y principios del siglo XX

20 fotografías antiguas de ciudades españolas en el siglo XIX y principios del siglo XX  

En ellas aparecen calles sin asfaltar, tranvías primitivos, mercados al aire libre y fachadas que el paso del tiempo ha borrado o transformado por completo. Cada fotografía actúa como una crónica visual que revela cómo eran las ciudades antes de la llegada del automóvil, de los grandes ensanches y de la arquitectura contemporánea.

Mark_
Para quien le interese, algunos datos de la foto de Sevilla:

-La Plaza de San Francisco es la trasera de la antigua Casa Grande de San Francisco, uno de los conventos franciscanos más grandes de toda España. Ocupó hasta mediados del XIX lo que ahora son siete manzanas diferentes pero en su mayoría, hoy es la Plaza Nueva, a donde da la fachada principal del Ayuntamiento. Del convento queda parte del propio Ayuntamiento y un pequeño oratorio perpetuo encastrado en un edificio de principios del…
Grahml
El otro día estuve aquí {0x263a} ️
