(19-dic-2025) ¿A qué se refiere Trump cuando habla del petróleo que Venezuela le "robó" a Estados Unidos?

(19-dic-2025) ¿A qué se refiere Trump cuando habla del petróleo que Venezuela le "robó" a Estados Unidos?

Después de semanas citando los supuestos envíos masivos de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos como justificación de la campaña de ataques, Trump introdujo un nuevo elemento. "El sudor, ingenio y esfuerzo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su despótica expropiación fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que hay registros....".

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Se refiere a que lo suyo es suyo y lo de Venezuela, es suyo también.
#4 Dav3n
#4 Dav3n
#3 Y Europa, Asia, Oriente Medio, etc. etc.

Todo aquello que baña la luz, Simba xD
0 K 9
#8 HangTheRich
Trump acaba de decir que Maria Corina no tiene los apoyos para gobernar Venezuela.

xD
1 K 20
#2 Dav3n *
Derecho de pernada, obviamente xD

A ver... Ufff, es que... Ufff :palm:

Ahora ya en serio... Os suena de algo el concepto de "imperio"?

Y el de "insostenibilidad"?

Cuanto más insostenible más agresiones del imperio. Es como si el casero se mete una pifia tremenda en el poker y empieza a putear a los inquilinos para sostener la cagada.

De la misma forma, Bitcoin, así como el resto de reservas, sube en bolsa con cada agresión.

Señal inequívoca de un sistema sano y en plena forma :troll:
#1 Pacman
Pacman #1 Pacman
Las expropiaciones de Chaves a empresas de EEUU
Conoco
Exxon
Helmerich
Hoteles de Hilton, plantas de fabricación de General Motors, etc

Pillado con pinzas, pero suman unos 12.000 millones
(a España les nacionalizó unos 1600 millones, tambien)
0 K 12
sotillo #5 sotillo
#1 Da igual, si Aznar y sus amigos mataron a millones de iraquíes por unas supuestas armas este se puede inventar lo que le salga los huevos
7 K 82
Pacman #6 Pacman
#5 Home, las nacionalizaciones no son un invent. Otra cosa es que sea una causa de peso.
0 K 12
sotillo #7 sotillo
#6 Ok ¿Ya sabes por qué se privatizó y a cambio de que?
0 K 10
#9 Poligrafo *
#5 Es exactamente lo mismo como bien dices, inventarse una excusa para entrar y arrasar con los recursos.

Si pueden lo hacen influyendo en elecciones como se demostro con Cambridge Analitica pero cuando eso no funciona pues invent al canto.

Ahora vamos a ver como tratan de controlar el relato atraves de los medios.

Doctrina Moonroe.
0 K 6

