(19-dic-2025) ¿A qué se refiere Trump cuando habla del petróleo que Venezuela le "robó" a Estados Unidos?

Después de semanas citando los supuestos envíos masivos de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos como justificación de la campaña de ataques, Trump introdujo un nuevo elemento. "El sudor, ingenio y esfuerzo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su despótica expropiación fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que hay registros....".
Ahora ya en serio... Os suena de algo el concepto de "imperio"?
Y el de "insostenibilidad"?
Cuanto más insostenible más agresiones del imperio. Es como si el casero se mete una pifia tremenda en el poker y empieza a putear a los inquilinos para sostener la cagada.
De la misma forma, Bitcoin, así como el resto de reservas, sube en bolsa con cada agresión.
Señal inequívoca de un sistema sano y en plena forma
Conoco
Exxon
Helmerich
Hoteles de Hilton, plantas de fabricación de General Motors, etc
Pillado con pinzas, pero suman unos 12.000 millones
(a España les nacionalizó unos 1600 millones, tambien)
Si pueden lo hacen influyendo en elecciones como se demostro con Cambridge Analitica pero cuando eso no funciona pues invent al canto.
Ahora vamos a ver como tratan de controlar el relato atraves de los medios.
Doctrina Moonroe.