edición general
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Hablar de destruidas es pasarse, alcanzadas es más correcto.

Además con una precisión más que sorprendente, que se han cargado AWACS, radares, cisternas ...
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#2 omega7767
#1 y lavadoras
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#3 F.c.r
Es lo que pasa por no cambiar la instalación antigua, ahora nos quejamos, pero mira que no haberse gastado unos dinerillos en una toma de tierra en condiciones, y cambiar los plomos de hilo, y fíjate, ahora las lavadoras y las secadoras ( que tiran de más luz) nada más que se echan a arder y en un visto y no visto te queman 17 bases militares ...
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menéame