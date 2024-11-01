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#1
HeilHynkel
Hablar de destruidas es pasarse, alcanzadas es más correcto.
Además con una precisión más que sorprendente, que se han cargado AWACS, radares, cisternas ...
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#2
omega7767
#1
y lavadoras
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#4
RoterHahn
#1
Algunas, mas que alcanzadas, diria.
www.instagram.com/reel/DXzCiHOjk7X/?igsh=MWFuNjVhZ2JzcjEzZg==
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#3
F.c.r
Es lo que pasa por no cambiar la instalación antigua, ahora nos quejamos, pero mira que no haberse gastado unos dinerillos en una toma de tierra en condiciones, y cambiar los plomos de hilo, y fíjate, ahora las lavadoras y las secadoras ( que tiran de más luz) nada más que se echan a arder y en un visto y no visto te queman 17 bases militares ...
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4
comentarios)
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Además con una precisión más que sorprendente, que se han cargado AWACS, radares, cisternas ...
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