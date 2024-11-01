Los 15 segundos que salvaron del desastre al vuelo París-Loiu (Bilbao)

Un avión que cubría la ruta París-Bilbao estuvo muy cerca de colisionar contra otra aeronave el 21 de julio de 2023, en los alrededores de la ciudad francesa de Limoges. El accidente no se produjo por un estrecho margen. Entre 15 y 20 segundos libraron a sus 95 pasajeros y a los 190 del otro aparato de una muerte segura.Es una de las conclusiones del informe oficial que las autoridades galas acaban de cerrar.
La causa principal fue el fallo de un transistor en el transpondedor del avión de Albastar, que hizo que desapareciera de los radares civiles y del sistema anticolisión (TCAS). La… » ver todo el comentario
Igual habría que revisar algún elemento más, no esperar al próximo cuasi accidente para enterarse de más fallos.
Conviene aclarar también que aunque existen radares para diversas operaciones, habitualmente el control aéreo se hace por lo que el aparato reporta. Y el controlador ve en pantalla los datos del propio avión, no es que tenga un radar que sea capaz de ver en todas partes (por ejemplo en las regiones de información sobre los océanos). Por eso existen webs como Flightradar y cosas así.
- el avion que dejo de emitir no se dio cuenta ya que la luz de aviso no estaba bien situada a la vista de los pilotos
- el avion desapareció del radar, salio un aviso en el sistema de los controladores, pero debian de estar de charlata y no lo viero, se reporta incluso que no estaban en sus puestos ya que los ratones del ordenador no se movian.
El unico que se dio cuenta fue el piloto del vuelo Paris-Bilbao cuando… » ver todo el comentario
Sin su concurso, es posible que ambos pilotos adopten la misma decisión y la colisión sea ya del todo inevitable.
Poco probable. Por un lado parece que sólo contemplan una dimensión, subir o bajar, aunque a la vez habla de rumbo que no es eso. Y por el otro, en aviación hay definidas maniobras básicas para evitar eso precisamente. Otra cosa es que ninguno de los dos estuviese viendo al otro, pero ese es otro caso.