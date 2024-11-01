edición general
Los 15 segundos que salvaron del desastre al vuelo París-Loiu (Bilbao)

Un avión que cubría la ruta París-Bilbao estuvo muy cerca de colisionar contra otra aeronave el 21 de julio de 2023, en los alrededores de la ciudad francesa de Limoges. El accidente no se produjo por un estrecho margen. Entre 15 y 20 segundos libraron a sus 95 pasajeros y a los 190 del otro aparato de una muerte segura.Es una de las conclusiones del informe oficial que las autoridades galas acaban de cerrar.

jonolulu #1 jonolulu *
#0 Contenido exclusivo para suscriptores
#2 txupete
#1 Un avión de Air France que volaba de París a Bilbao estuvo a punto de colisionar el 21 de julio de 2023 con un Boeing 737 de la compañía Albastar cerca de Limoges. Ambos aparatos pasaron a solo 2,6 millas de distancia, lo que a esa velocidad dejaba un margen de apenas 15–20 segundos para evitar una catástrofe.

La causa principal fue el fallo de un transistor en el transpondedor del avión de Albastar, que hizo que desapareciera de los radares civiles y del sistema anticolisión (TCAS). La…   » ver todo el comentario
#3 txupete
#1 yo me suelo encontrar en meneame muchas noticias con Paywall y se envian? que diferencia hay con esta? Lo digo con total ignorancia por que los cambios y normas de meneame van mas rapidos que yo..
#6 okeil
#3 No ha cambiado la norma, el muro de pago supone un problema obvio, no hay noticia.
#8 txupete
#6 como llegan entonces a portada noticias con muro de pago? sin estos comentarios? hay algo que me este perdiendo?
#11 okeil
#8 Es un misterio, pero se puede menear sin leer, todo depende de si hay algún interés oscuro en que llegue a portada ... Además incluso hay quien sistemáticamente comenta sólo el titular. Algunas también se pueden ver en modo lectura con firefox.
#5 DenisseJoel
Para que ese incidente se produjera, hizo falta que 3 sistemas independientes fallasen o fuesen incorrectos (la pieza defectuosa, la luz de alerta mal colocada, y la falta de aviso para los controladores si un avión desaparece del radar).
Igual habría que revisar algún elemento más, no esperar al próximo cuasi accidente para enterarse de más fallos.
kumo #4 kumo *
No me gustan estos artículos que para hablar de seguridad aérea meten sensacionalismo. Cosas como que el avión volaba a ciegas que es falso o que estaba descontrolado, que también es falso. Existía un riesgo, cierto, pero no hace falta adornarlo.

Conviene aclarar también que aunque existen radares para diversas operaciones, habitualmente el control aéreo se hace por lo que el aparato reporta. Y el controlador ve en pantalla los datos del propio avión, no es que tenga un radar que sea capaz de ver en todas partes (por ejemplo en las regiones de información sobre los océanos). Por eso existen webs como Flightradar y cosas así.
#7 txupete
#4 lo que dicen es que el transpondedor de uno de los aviones dejo de emirir

- el avion que dejo de emitir no se dio cuenta ya que la luz de aviso no estaba bien situada a la vista de los pilotos
- el avion desapareció del radar, salio un aviso en el sistema de los controladores, pero debian de estar de charlata y no lo viero, se reporta incluso que no estaban en sus puestos ya que los ratones del ordenador no se movian.

El unico que se dio cuenta fue el piloto del vuelo Paris-Bilbao cuando…   » ver todo el comentario
kumo #10 kumo *
#7 Lo que dice lo he visto y de ahí mi crítica al tono.

Sin su concurso, es posible que ambos pilotos adopten la misma decisión y la colisión sea ya del todo inevitable.

Poco probable. Por un lado parece que sólo contemplan una dimensión, subir o bajar, aunque a la vez habla de rumbo que no es eso. Y por el otro, en aviación hay definidas maniobras básicas para evitar eso precisamente. Otra cosa es que ninguno de los dos estuviese viendo al otro, pero ese es otro caso.
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
No es la primera vez que la gabachada tiene ese problema, hubo un accidente que si hubo colision porque los controladores estaban en huelga y metieron a militares franceses y la liaron y acabaron estrellandose dos aviones en el aire.
