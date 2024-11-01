Los 15 segundos que salvaron del desastre al vuelo París-Loiu (Bilbao)

Un avión que cubría la ruta París-Bilbao estuvo muy cerca de colisionar contra otra aeronave el 21 de julio de 2023, en los alrededores de la ciudad francesa de Limoges. El accidente no se produjo por un estrecho margen. Entre 15 y 20 segundos libraron a sus 95 pasajeros y a los 190 del otro aparato de una muerte segura.Es una de las conclusiones del informe oficial que las autoridades galas acaban de cerrar.