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Por qué el 142857 es un número mágico que fascina a los matemáticos desde hace siglos

Por qué el 142857 es un número mágico que fascina a los matemáticos desde hace siglos

Este curioso número esconde un patrón sorprendente: sus cifras danzan en una de las coreografías más elegantes de la aritmética.

| etiquetas: 142857 , matemáticas , recreativas , número , cíclico
10 4 0 K 170 Matemáticas
9 comentarios
10 4 0 K 170 Matemáticas
  1. Pertinax #1 Pertinax
    Coño, mi contraseña en Caixabank. Ya es casualidad.
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  2. Deckardio #2 Deckardio
    Ridiela. El otro día estuve tomando algo en la cafetería de la facultad de ciencias de mi ciudad y leyendo cosas así, no me extraña que me pareciera de los mejores sitios a los que ir: barato, había bocadillos veganos y era un placer observar a los parroquianos.
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  3. Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
    Nunca superara al 73.
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  4. #4 kaos_subversivo
    Este es de la clase de articulos que hace grande (o hacia) a meneame
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  5. wachington #5 wachington
    #3 Has hecho un pedazo y has escrito 73 en lugar de 69. :troll:
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  6. #6 solojavi
    Que lo analicen en todos los sistemas de numeración no vaya a ser cosa del sistema decimal en lugar del número mismo.
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  7. #7 z1018
    El número mágico por excelencia es la constante de Kaprekar: 6174

    youtu.be/pDXek06Bde4?si=YW_Pbm8umLOIvNa4
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  8. MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
    #3 el 74 ya lo supera :-P
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  9. #9 snubbe
    #1 Tu contraseña de caixabank ha fascinado a los matemáticos desde hace siglos.
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