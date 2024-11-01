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Por qué el 142857 es un número mágico que fascina a los matemáticos desde hace siglos
Este curioso número esconde un patrón sorprendente: sus cifras danzan en una de las coreografías más elegantes de la aritmética.
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142857
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matemáticas
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#1
Pertinax
Coño, mi contraseña en Caixabank. Ya es casualidad.
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#2
Deckardio
Ridiela. El otro día estuve tomando algo en la cafetería de la facultad de ciencias de mi ciudad y leyendo cosas así, no me extraña que me pareciera de los mejores sitios a los que ir: barato, había bocadillos veganos y era un placer observar a los parroquianos.
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#3
Atusateelpelo
Nunca superara al 73.
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#4
kaos_subversivo
Este es de la clase de articulos que hace grande (o hacia) a meneame
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#5
wachington
#3
Has hecho un pedazo y has escrito 73 en lugar de 69.
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#6
solojavi
Que lo analicen en todos los sistemas de numeración no vaya a ser cosa del sistema decimal en lugar del número mismo.
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#7
z1018
El número mágico por excelencia es la constante de Kaprekar: 6174
youtu.be/pDXek06Bde4?si=YW_Pbm8umLOIvNa4
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#8
MoñecoTeDrapo
#3
el 74 ya lo supera
0
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#9
snubbe
#1
Tu contraseña de caixabank ha fascinado a los matemáticos desde hace siglos.
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