12 películas clave para entender la vida en el franquismo: España durante la dictadura

El tópico según el cual hizo falta esperar a los 80 para que las salas españolas se llenaran de filmes sobre la Guerra Civil (o, más bien, sobre la posguerra) queda desmentido rápidamente en cuanto uno echa mano de la curiosidad. Porque, si bien el régimen de Franco ejerció una censura tan férrea como miope, también es verdad que muchas películas se las apañaron para reflejar sus miserias con el dictador aún vivo, aunque eso les costase caro. Del hambre de la posguerra a la muerte del Caudillo, pasando por ese auge económico que solo benefició