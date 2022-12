¿Podría enfriar la Tierra capturando un cometa y dejándolo caer en el oceano, como un cubito de hielo en un vaso de agua? (EN)

Publicado hace 1 hora por Suckelo a what-if.xkcd.com

No. De hecho, resulta impresionante encontrar una solución que empeoraría el problema de tantas maneras.



Dejar caer un cometa en el océano para enfriar el planeta, como se sugirió en el famoso episodio de Futurama de 2002 None Like It Hot[1], no funcionaría por varias razones.



Una de ellas es que lanzar objetos desde el espacio genera calor. Cuando el agua -o cualquier otra cosa- cae, adquiere energía cinética. Cuando deja de caer, esa energía tiene que ir a alguna parte. Generalmente, se convierte en calor.