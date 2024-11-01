Zelenskyy: Si Trump nos da misiles Tomahawk, presionaremos para que le concedan el Premio Nobel de la Paz [en]

Kiev nominará a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz si envía misiles Tomahawk a Ucrania y ayuda a negociar un alto el fuego con Rusia, dijo el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. «Más o menos he tomado una decisión. Creo que quiero saber qué van a hacer con ellos, adónde los van a lanzar, supongo. Tengo que hacer esa pregunta», dijo Trump, añadiendo que no quiere que se produzca una escalada.