Zelenskyy: Si Trump nos da misiles Tomahawk, presionaremos para que le concedan el Premio Nobel de la Paz [en]

Kiev nominará a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz si envía misiles Tomahawk a Ucrania y ayuda a negociar un alto el fuego con Rusia, dijo el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. «Más o menos he tomado una decisión. Creo que quiero saber qué van a hacer con ellos, adónde los van a lanzar, supongo. Tengo que hacer esa pregunta», dijo Trump, añadiendo que no quiere que se produzca una escalada.
Zelensky, vaselina.
Seguro que ha sido así: youtu.be/NOSDv87l4ZM?si=M6DVm_3YGD4lENBY
Si alguien ha demostrado que haría cualquier cosa por su gente es este señor.
Se encumbrarían si se lo dieran a Francesca Albanese, si fueran un poco gamberros se lo darían a Sánchez, no porque se lo merezca, por fastidiar a Trump, Netanyahu, Macron (también le jidería), Feijóo, Ayuso, etc.