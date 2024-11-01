edición general
Zelenskyy: Si Trump nos da misiles Tomahawk, presionaremos para que le concedan el Premio Nobel de la Paz [en]

Zelenskyy: Si Trump nos da misiles Tomahawk, presionaremos para que le concedan el Premio Nobel de la Paz [en]

Kiev nominará a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz si envía misiles Tomahawk a Ucrania y ayuda a negociar un alto el fuego con Rusia, dijo el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. «Más o menos he tomado una decisión. Creo que quiero saber qué van a hacer con ellos, adónde los van a lanzar, supongo. Tengo que hacer esa pregunta», dijo Trump, añadiendo que no quiere que se produzca una escalada.

Spirito
Me ha hecho reír el payaso. xD

Perrota
#1 Putin, o Trump?

Spirito
#14 Cada ve me enamoras más. xD

Mecaguen
Por un momento pensé que era El Mundo Today

solojavi
Parece del mundo today pero en un medio "serio" xD

Moderdonia
Desde nuestra ONG Misiles por la paz también competimos por el Nobel de la Paz junto a Bombas de Racimo sin Fronteras (ni piernas)

Spirito
Por cierto, ¿Para cuándo un Premio Nobel de Psicópatas?

antesdarle
Y lo siguiente cabezas nucleares, en Kiev ya saben que entiende Trump por “paz”. Guerra o invasión. Ya tratar de sentar a Putin en una mesa de negociación para otro día.

kit
El peor de los dolores, el dolor más inhumano, es meterse por el culo un misil americano. Decía la canción.

Zelensky, vaselina.

Foxdie
fantástico

Foxdie
#6 En realidad leyendo el artículo detenidamente, no dice eso en ningún momento, vaya mierda de titular y periodismo. Y lo peor, que nadie se ha molestado en leer el artículo si quiera.

Spirito
Yo sí deseo que le den el Nobel de la Paz a Trump o a Zelensky, por ejemplo... así se vería mejor el esperpento de ese Nobel asqueroso.

GerardoSinMana
When cocaine strikes , cocaine strikes.
Seguro que ha sido así: youtu.be/NOSDv87l4ZM?si=M6DVm_3YGD4lENBY

Trigonometrico
#2 Se supone que ese tipo de vídeos deberían estar restringidos por edad. Yo lo he visto sin haber hecho loggin.

vicvic
Por aquí más de uno se ha picado porque no le dan a Putin el Nobel de la paz :troll: Tranquilos, que ya se lleva el premio a la excelencia en el asesinato de sus hermanos ucranianos que es un premio más prestigioso en su círculo y admiradores. Por aquí tiene buenos súbditos dispuestos a arrodillarse siempre que haga falta...

Abril_2025
Obvio. Y si para conseguir armamento avanzado tuviera que vestirse de mamachicho y bailar la macarena delante del capitolio lo haría.

Si alguien ha demostrado que haría cualquier cosa por su gente es este señor.

Malinke
Hace años que ya me tomo ese premio a risa y no sé lo que pensará la organización del Nobel sobre esto, pero si ocurriera así y le dieran el premio a Trump, sería patético.
Se encumbrarían si se lo dieran a Francesca Albanese, si fueran un poco gamberros se lo darían a Sánchez, no porque se lo merezca, por fastidiar a Trump, Netanyahu, Macron (también le jidería), Feijóo, Ayuso, etc.


