Zelensky: Los rusos pierden unos 30.000 soldados cada mes

El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que los rusos pierden alrededor de 30.000 personas muertas cada mes, pero al líder ruso Vladímir Putin no le importa porque solo cree en el poder y el dinero.

johel #7 johel *
Ambos bandos mienten, europa miente, usa miente y china se esta hinchando a palomitas. ¿Que propaganda de guerra os gusta mas?
Kasterot #2 Kasterot
Lo curioso es que ucrania solo perdió unos 55000 según declararon.
Así que los ucranianos mueren poco y matan mucho, pero la realidad es que los rusos avanzan.
Por otro lado zelenski pidiendo todos los días armas, necesita más para matar muchos más rusos.
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
#2 La realidad es que menéame lleva vaticinando la derrota total 3 años y esta semana mismo Rusia ha perdido la totalidad de Kupiansk después de declararla “liberada” y hacer el paripe en el Kremlin…

Tomar pueblecitos y campos de patatas indefendibles bien , eso se les da bien a los rusos.
Pertinax #8 Pertinax
#4 No seas impaciente. Dales dos semanas más.
Kasterot #10 Kasterot
#4 esto que comentas no quita nada de lo curioso que expongo en mi comentario.
Don_Pixote #12 Don_Pixote *
#10 no me creo las cifras de nadie

Solo las confirmaciones visuales cogidas por pinzas

Pero en un frente de 1000km activo, no parece ridículo una media de 500-1000 bajas al día considerando otros conflictos similares y estancados

Y “bajas” , no son solo muertos
Son muertos, desaparecidos, heridos y fuera de combate
#16 Dav3n
#12 "no me creo las cifras de nadie" xD xD xD

Aham, cuéntanos más xD xD xD
woody_alien #6 woody_alien
30.000 al mes, tres años de guerra ... 32.850.000 rusos muertos. No se lo cree ni él harto de Żubrówka.
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#6 las matemáticas bien
#11 Eukherio
#6 Por tu bien espero que le preguntases a una IA y alucinase porque esas cuentas...
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#11 ha asumido ya que la guerra va durar 91 años
ayatolah #14 ayatolah
#6 Es que hay días de 30 meses, entiendo.
Ed_Hunter #15 Ed_Hunter
#6 no se si se refieren desde que empezó la guerra o el último año, o qué, pero las bajas no tienen por que ser todos muertos, pueden ser heridos, prisioneros, desertores o incluso errores burocráticos y contables.

Pero en cualquier caso son cifras de "dudosa credibilidad".
#5 CarlosSanchezDiaz
y toco el piano con el zipote
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Y ha dicho a cuantos a jovenes manda forzosamente a la muerte el, cada mes ?
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Nosotros no. Pq no nos quedan ya.
