Zelensky: Los rusos pierden unos 30.000 soldados cada mes

El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que los rusos pierden alrededor de 30.000 personas muertas cada mes, pero al líder ruso Vladímir Putin no le importa porque solo cree en el poder y el dinero.
zelensky , putin , rusia , ucrania , guerra
Así que los ucranianos mueren poco y matan mucho, pero la realidad es que los rusos avanzan.
Por otro lado zelenski pidiendo todos los días armas, necesita más para matar muchos más rusos.
Tomar pueblecitos y campos de patatas indefendibles bien , eso se les da bien a los rusos.
Solo las confirmaciones visuales cogidas por pinzas
Pero en un frente de 1000km activo, no parece ridículo una media de 500-1000 bajas al día considerando otros conflictos similares y estancados
Y “bajas” , no son solo muertos
Son muertos, desaparecidos, heridos y fuera de combate
Aham, cuéntanos más
Pero en cualquier caso son cifras de "dudosa credibilidad".