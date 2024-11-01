Zelensky dice que se usaron más misiles Patriot en 3 días de conflicto contra Iran que en Ucrania durante toda la guerra [PT]

Zelensky afirmó que en solo 3 días del conflicto se lanzaron más de 800 Patriot para frenar ataques iraníes, superando todos los que Ucrania ha recibido desde el inicio de la guerra con Rusia. Señaló que los países de la región necesitan más defensa aérea y valoran la experiencia ucraniana frente a misiles y drones, especialmente los Shahed. Ucrania propone intercambiar drones interceptores por misiles Patriot y ofrecer su conocimiento en protección de infraestructuras. Kiev advierte que la crisis regional también afecta a su seguridad
La única cuestión es, a ver a quién le toca después.