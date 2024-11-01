edición general
9 meneos
60 clics
Zelenski se ríe de la extraña afirmación de Trump sobre Putin. “Rusia quiere ver a Ucrania triunfar” [ENG]

Zelenski se ríe de la extraña afirmación de Trump sobre Putin. “Rusia quiere ver a Ucrania triunfar” [ENG]  

Donald Trump provocó una sonrisa por parte de Volodymyr Zelenski con una extraña afirmación sobre las intenciones de Vladimir Putin en Ucrania. Trump se reunió con Zelenski en Mar-a-Lago el domingo para hablar sobre un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia. En una rueda de prensa tras la reunión, los líderes dijeron que se habían logrado avances, pero dieron pocas señales de que un acuerdo estuviera cerca. “Rusia quiere ver a Ucrania triunfar”, dijo Trump.

| etiquetas: trump , zelensky , rusia , ucrania , triunfar
8 1 0 K 102 actualidad
13 comentarios
8 1 0 K 102 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 Grahml
Aquí momento exacto en que Zelensky recuerda que no le queda más cojones que poner el culo, mientras el mono anaranjado balbucea gilipolleces sin sentido.  media
6 K 93
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Toda la secuencia debe de ser una delicia, para los amantes del análisis de expresiones faciales y corporales... porque hay unas cuentas xD
1 K 20
#5 user31
#1 Llegado a este punto es lo que le toca si quiere que su país siga existiendo, le ha tocado bailar con las más fea. Algunos no pondría el culo ni por su madre y lo dicen orgullosos...
1 K 18
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Desde la faltada y encerrona de Trump y sus secuaces a Zelensky hace unos meses en La Casa Blanca, Trump perdió todo como interlocutor en este asunto y si sigue ahí es por el apoyo y dinero que dan
2 K 47
Supercinexin #4 Supercinexin
Seamos realistas. La salida más digna para Ucrania sería integrarse en la Federación Rusa como una comunidad autónoma, estilo Cataluña, con sus polis, su propio sistema sanitario y un pequeño Parlament bajo la supervisión directa del Tío Putin.

Eso les daría acceso instantáneo a fondos de reconstrucción, gas baratísimo, asistencia avanzada en el desarrollo de centrales nucleares, uno de los ejércitos más potentes del Planeta Tierra para defenderlos, amistad con los chinos, una economía saneada y disposición total de sus tierras, sus recursos minerales, sus juventudes y sus mujeres.

Todo ello cosas que la UE jamás le podrá garantizar.
3 K 38
#7 user31
#4 Seamos realistas de verdad, ¿Quién quiere ser Bielorrusia cuando puede ser Polonia?
4 K 42
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 Polonia es una puta mierda de país igual que Bielorrusia, por mucha empresa tech americana que tenga en Polonia su sede. Mejor ser España, pero de lejos.

Los únicos países de Europa donde sería capaz de vivir sin morirme del asco, de hecho, son Reino Unido, Francia y España. Lo demás, to pa ellos.
2 K 43
ElBeaver #11 ElBeaver
#7 el moscovita de exin castillos y sus pajas mentales, el personaje trabaja en el RU y no en Rusia
1 K 10
amimeconvirtioengrillo #9 amimeconvirtioengrillo
#4 vender tu soberanía al invasor a cambio de migajas, eso es lo que ofrecerían los patriotas españoles de pulserita en caso de guerra.
2 K 22
Supercinexin #12 Supercinexin
#9 Ya, pero es que es exactamente lo que hizo Ucrania cuando decidió cancelar la democracia y convertirse en el ariete de la OTAN, bajo consejo anglosajón. Vender su soberanía a cambio de migajas.

Y además, yo no hablo de España, jajaja. Para España espero más altura de miras que ser un shithole country que sigue los dictados de potencias extranjeras, eso desde luego.
1 K 16
#6 pozz
Que tonto que es Trump, la autohumillacion a la que se expone lo va a dejar en un terrible lugar en los libros de historia. ..
1 K 19
antesdarle #10 antesdarle
Y este es el presidente de Estados Unidos, te cagas
0 K 13
reithor #13 reithor
Si tras 4 años de guerra aún no se han enterado de que Putin no se baja de la burra y no va a ceder ni un pelo en eso que ha dicho que no va a ceder...
0 K 12

menéame