Zelenski se ríe de la extraña afirmación de Trump sobre Putin. “Rusia quiere ver a Ucrania triunfar” [ENG]  

Donald Trump provocó una sonrisa por parte de Volodymyr Zelenski con una extraña afirmación sobre las intenciones de Vladimir Putin en Ucrania. Trump se reunió con Zelenski en Mar-a-Lago el domingo para hablar sobre un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia. En una rueda de prensa tras la reunión, los líderes dijeron que se habían logrado avances, pero dieron pocas señales de que un acuerdo estuviera cerca. “Rusia quiere ver a Ucrania triunfar”, dijo Trump.