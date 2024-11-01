Zelenski se ríe de la extraña afirmación de Trump sobre Putin. “Rusia quiere ver a Ucrania triunfar” [ENG]  

Donald Trump provocó una sonrisa por parte de Volodymyr Zelenski con una extraña afirmación sobre las intenciones de Vladimir Putin en Ucrania. Trump se reunió con Zelenski en Mar-a-Lago el domingo para hablar sobre un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia. En una rueda de prensa tras la reunión, los líderes dijeron que se habían logrado avances, pero dieron pocas señales de que un acuerdo estuviera cerca. “Rusia quiere ver a Ucrania triunfar”, dijo Trump.
Eso les daría acceso instantáneo a fondos de reconstrucción, gas baratísimo, asistencia avanzada en el desarrollo de centrales nucleares, uno de los ejércitos más potentes del Planeta Tierra para defenderlos, amistad con los chinos, una economía saneada y disposición total de sus tierras, sus recursos minerales, sus juventudes y sus mujeres.
Todo ello cosas que la UE jamás le podrá garantizar.
Los únicos países de Europa donde sería capaz de vivir sin morirme del asco, de hecho, son Reino Unido, Francia y España. Lo demás, to pa ellos.
Y además, yo no hablo de España, jajaja. Para España espero más altura de miras que ser un shithole country que sigue los dictados de potencias extranjeras, eso desde luego.