Zelenski denuncia que la central nuclear de Zaporiyia sufre el corte de suministro más prolongado hasta la fecha

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este martes que la central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y considerada la mayor de Europa, lleva siete días consecutivos sin suministro eléctrico externo". "Actualmente, sufre el apagón más prolongado hasta la fecha: siete días sin suministro eléctrico y las redes eléctricas destruidas por los bombardeos. Es importante que el mundo sea consciente de las posibles consecuencias. Esperamos una respuesta adecuada"

Supercinexin
Como pa fiarte de lo que diga el pideperras éste, entre mentiras, exageraciones, propaganda y ocultaciones de lo que no interesa.
javierchiclana
Si están tirando de generadores diesel para enfriar el núcleo espero que no le falte combustible o tendremos otra liada bien gorda.

Energía nuclear, barata y segura :roll:
pablisako
Suena a chantaje a Europa utilizando una falsa bandera.
Muy peligroso. Se puede liar muy gorda. {0x1f631}
EsanZerbait
#1 Falsa bandera? Quien ha bombardeado las subestaciones eléctricas en suelo controlado por los prorrusos?
Este tío es un enfermo mental y quienes le apoyan incondicionalmente desde europa manifiestan síntomas de lobotomización... Puta guerra e hdgp quienes la fomentan (en ambos bandos)
mosfet
#1 "Debido a los bombardeos rusos, la central ha quedado sin suministro eléctrico, desconectada de la red eléctrica y ahora se abastece con generadores diésel"
Pero no lo entiendo, no la controla Rusia? por qué se auto-bombardea?
cosmonauta
#7 Creo que todavía está conectada a la red de electricidad ucraniana para los servicios.
Ripio
Que haya gente pensando que son los rusos los que joden la central y no los ukros que las bombardean, da idea muy cabal de los procesos mentales delirantes que sufren.
luiggi
Putin la puede liar parda. Además de asesino estúpido
