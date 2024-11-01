Zelenski denuncia que la central nuclear de Zaporiyia sufre el corte de suministro más prolongado hasta la fecha

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este martes que la central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y considerada la mayor de Europa, lleva siete días consecutivos sin suministro eléctrico externo". "Actualmente, sufre el apagón más prolongado hasta la fecha: siete días sin suministro eléctrico y las redes eléctricas destruidas por los bombardeos. Es importante que el mundo sea consciente de las posibles consecuencias. Esperamos una respuesta adecuada"
| etiquetas: central nuclear , zaporiyia , corte de suministro , accidente nuclear
Energía nuclear,
baratay segura
Muy peligroso. Se puede liar muy gorda.
Este tío es un enfermo mental y quienes le apoyan incondicionalmente desde europa manifiestan síntomas de lobotomización... Puta guerra e hdgp quienes la fomentan (en ambos bandos)
Pero no lo entiendo, no la controla Rusia? por qué se auto-bombardea?