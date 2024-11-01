El delegado del Gobierno en Madrid retrata a Ayuso y Almeida tras conocerse que no hubo daños en la protestas de La Vuelta

Este miércoles se ha conocido por parte del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida la ausencia de daños en el mobiliario urbano con motivo de las protestas propalestinas durante la última etapa de La Vuelta. "Pues el Ayuntamiento de Madrid me acaba de confirmar que se produjeron un total de cero daños en el mobiliario urbano durante las protestas por Palestina en la última etapa de la vuelta ciclista el pasado 14 de septiembre. Para que luego se les llame gentuza a todos"
El Gobierno de Almeida reconoce que las protestas propalestina de La Vuelta no causaron "daño alguno en el mobiliario"
Cibeles ha dado respuesta a una petición del Grupo Socialista con la que pedían información sobre los daños ocasionados al mobiliario urbano y han reconocido que no se produjo ninguno
¿Cómo puede ser posible? según la titeresa era como estar en una zona de guerra.
Los pobres están totalmente perdidos, con un pie en la realidad y el otro en el mundo de fantasía que IDA se esfuerza en describir y relatar cada vez que abre la boca. Yo no la he escuchado decir una verdad o una cosa con sentido en la vida.