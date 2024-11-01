El delegado del Gobierno en Madrid retrata a Ayuso y Almeida tras conocerse que no hubo daños en la protestas de La Vuelta

Este miércoles se ha conocido por parte del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida la ausencia de daños en el mobiliario urbano con motivo de las protestas propalestinas durante la última etapa de La Vuelta. "Pues el Ayuntamiento de Madrid me acaba de confirmar que se produjeron un total de cero daños en el mobiliario urbano durante las protestas por Palestina en la última etapa de la vuelta ciclista el pasado 14 de septiembre. Para que luego se les llame gentuza a todos"